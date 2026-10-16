Raphinha y De Jong están de vuelta: viajarán a Sevilla con el Barcelona

«Raphinha y De Jong ya están disponibles», confirmó Hansi Flick en la rueda de prensa previa del Betis – Barcelona que se disputa este sábado en La Cartuja. Ambos jugadores están recuperados de sus lesiones, entrenaron este viernes por segundo día junto al grupo con normalidad y viajan esta tarde con toda la expedición a Sevilla.

Raphinha y De Jong se han entrenado con normalidad en la tarde de este viernes en un entrenamiento que el Barcelona ha realizado después de la rueda de prensa de Hansi Flick y antes de viajar directamente a Sevilla para hacer noche allí. El partido es este sábado a las 18:30 horas y el técnico alemán prioriza el descanso de sus jugadores.

El atacante brasileño y el centrocampista holandés ya entrenaron el pasado jueves con normalidad junto al grupo y este viernes han repetido. Entrarán en la convocatoria, pero no serán titulares. Aunque es posible que puedan tener minutos. Raphinha, de hecho, se llevó el tradicional pasillo de collejas por su regreso al equipo.

Un entrenamiento en el que no ha estado Hamza, que jugará mañana sábado con el filial del Barcelona ante el Utebo en un partido correspondiente a Segunda Federación. El delantero egipcio ha ido perdiendo importancia en el plantel culé.