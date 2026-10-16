Flick sobre la carga de minutos de Lamine Yamal: «No quiero interrumpir esta situación»
Hansi Flick analizó la novena jornada de Liga contra el Betis
Es el partido de Liga previo al Clásico
Un Barcelona de 10 que arrasa en Liga y Champions
Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper ante los medios de comunicación este viernes para analizar la novena jornada de Liga que medirá al Barcelona contra el Real Betis en La Cartuja en un partido importante para mantener la distancia en el liderato de la Liga. Es justo la jornada previa al Clásico contra el Real Madrid.
«Si le pregunto a él, me dirá que está preparado para ser titular. Vamos a ir poco a poco y gestionar sus minutos. La buena noticia es que tanto él como Frenkie están de vuelta», comenzó señalando Hansi Flick confirmando los regresos de Raphinha y De Jong al equipo.
«Todo el mundo sabe que Frenkie es un gran jugador. Nos dará una opción más en el centro del campo. Tenemos que ver cómo evoluciona. Parece que todo va bien, está entrenando bien. Creo que está preparado para tener minutos», señaló el técnico alemán sobre De Jong.
Sobre la gestión de minutos con Lamine Yamal: «No es fácil de responder. Lamine es un jugador especial. Tenemos que gestionar sus minutos, para él lo más importante es que disfrute jugando a fútbol. De momento es así y no quiero interrumpir esta situación. Pero es evidente que hay que gestionar los minutos de todos los jugadores».
Flick analiza el Betis – Barcelona
«Lo más importante es ganar el partido de mañana. El Betis está con confianza tras ganar todos sus partidos en casa. En la Champions están consiguiendo buenos resultados. Tienen jugadores fantásticos en el uno contra uno y tendremos que defender muy bien. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos, es increíble cómo han mejorado respecto a la temporada pasada. Y eso que ya hicieron un gran trabajo volviendo a la Champions 20 años después», comentó Hansi Flick ante los medios.
«Solo estamos centrados en el partido contra el Betis. No pienso en nada más que en jugar a nuestro mejor nivel mañana. Contra el Galatasaray hicimos un gran trabajo. Defendimos fantásticamente y jugamos nuestro partido ofensivamente. Rodri, Pedri y Fermín hicieron un trabajo magnífico. Tenemos que estar así siempre», dijo el técnico del Barcelona antes de visitar al Betis.
Sobre la posición de Olmo como falso nueve: «Tenemos que encontrar soluciones y así lo estamos haciendo. Olmo es un jugador y una persona increíble. Para mí es la combinación entre la habilidad, fútbol y el carácter. Aprecio mucho lo que veo de él dentro y fuera del campo. Siempre lo da todo. Ha mejorado mucho físicamente en los últimos meses. Está a un nivel ‘top’ y nos da un montón de cosas. Es muy bueno contar con él, también para la posición de ‘9’. Ha demostrado muchas veces que puede jugar en esta demarcación».
«Sé que no está siendo fácil para él, pero está entrenando bien. En esta posición, con Espart y Cancelo, tenemos a dos jugadores a un nivel increíble. Esto es lo que puedo decir. Estoy contento por esta situación. Evidentemente, para él no es fácil. Pero está siendo muy profesional y eso es lo que quiero. En estas situaciones tiene que mostrar que está preparado para cuando lo necesite. Y lo está haciendo», dijo sobre los pocos minutos de Balde.
Sobre Abde: «Es un jugador fantástico. Estoy realmente impresionado por cómo está jugando y su confianza en el uno contra uno. Marcó un gol increíble. No quiero hablar demasiado sobre jugadores de otros clubes, pero lo que puedo decir es que está a un gran nivel».
Sobre el calendario: «Tenemos esta situación cada temporada. Para nosotros es así. En las dos últimas temporadas hemos vivido situaciones de mucho desgaste. No podemos cambiar esta situación, lo que está en nuestra mano es estar a un buen nivel sobre el terreno de juego. Lo repito en cada rueda de prensa y quizás soy muy aburrido, pero confío ciegamente en mi plantilla. No podemos cambiar el calendario. Lo tenemos que aceptar».