Pellegrini antes de recibir al Barcelona: «Tenemos que hacer un partido completo y sin errores»
Manuel Pellegrini analizó el duelo de Liga contra el Barcelona
El Betis está en el mejor inicio de temporada de su historia
El impresionante dato que demuestra la ‘maquina’ de Flick: el Barcelona hace un remate ¡cada cuatro minutos!
Manuel Pellegrini compareció en sala de prensa para analizar el duelo que medirá a su Betis este sábado en La Cartuja contra el Barcelona con motivo de la novena jornada de Liga. El cuadro bético es tercero con cinco puntos menos que los de Hansi Flick tras un gran inicio de temporada. En el coliseo verdiblanco ya perdió el Real Madrid.
«Veo al equipo muy bien mentalmente. El equipo respondió después de ganar a Osasuna, nos centramos en Champions e hicimos un gran partido. Intentamos con este plantel mantenernos vigentes en todas las competiciones», comenzó señalando el técnico verdiblanco.
Sobre Isco: «Lo hemos ido llevando con criterio. Con 45 minutos, con 50, con 60… Hemos ido poco a poco. En el último partido ya se iba sintiendo mejor, con más minutos».
Pellegrini también habló sobre Dani Ceballos: «Lo valoro como lo que esperábamos. Venía de un largo tiempo sin jugar y sin hacer pretemporada. El parón le vino muy bien para ponerse a punto. A poco irá teniendo más minutos cuando el equipo lo vaya necesitando».
«Sin lugar a dudas, enfrentarse al Barcelona es muy complicado. Es un equipo que tiene una capacidad de definición muy alta con jugadores también de mucha creatividad. Producen muchísimas ocasiones y debemos estar muy atentos, concentrados e intentos. Durante todo el partido. Porque nosotros también vamos a tener ocasiones», señaló el chileno sobre el nivel actual de este Barcelona.
También habló de Antony tras el robo sufrido en su casa: «Es un traspiés importante. Estando su hijo en su casa entraron a robar. Es algo que no es muy factible de aceptar, pero afortunadamente no hubo mayores consecuencias».
Más sobre el Barcelona: «Los encuentros con el Barcelona son siempre muy difíciles de analizar. No podemos cometer errores, porque se pagan con goles. Tenemos que tener la capacidad futbolística de mantener nuestro funcionamiento. Vamos a entrar desde el inicio del partido a intentar lograr los tres puntos. Si no se consigue, es porque nos superaron. Pero en casa llevamos una buena racha. Ojalá podamos hacer un partido completo y sin errores».