El impresionante dato que demuestra la ‘maquina’ de Flick: el Barcelona hace un remate ¡cada cuatro minutos!

El Barcelona ha comenzado esta temporada arrasando en todas las competiciones, ganando todos sus partidos, goleando a sus rivales y mostrando un nivel de fútbol altísimo. Flick ha vuelto a construir una ‘máquina’ que por el momento funciona a la perfección. Un equipo que con los nuevos fichajes ha subido un escalón en calidad y hambre.

Hay un dato demoledor que demuestra el gran rendimiento del Barcelona en este inicio de temporada, más allá de las diez victorias en sus primeros diez partidos de temporada. Ocho en Liga y dos en Champions.

El Barcelona promedia en estos diez partidos un remate cada cuatro minutos. Números de auténtica locura de un equipo muy ofensivo que no para de atacar y agobiar a sus rivales a base de golpes. Y lo está consiguiendo. Muchos de ellos entran, por eso lleva 34 goles en ocho jornadas de Liga; y nueve goles en dos encuentros de Champions.

La máquina rematadora de Flick en el Barcelona

Este Barça de Flick, en su tercera temporada al frente del equipo, promedia 21,9 disparos por partido. Una pasada. En algunos encuentros de esta misma temporada, sus números son mayores. Frente al Racing remató 30 veces (marcó siete goles), ante el Valencia hizo 25 remates (anotó cinco goles), frente al Feyenoord probó la puerta rival en 24 ocasiones (marcó otros cinco goles), en Sevilla remató 24 veces (con tres goles), en Getafe otras 23 (marcó otros tres), frente al Athletic Club 22 veces con dos goles anotados y en Estambul en la Champions otros 22 remates (cuatro goles).

Solamente contra Elche (cinco goles) y Levante (cuatro goles) la media baja con 11 y 12 remates. Y aun así, la efectividad del Barcelona en esos dos partidos fue tremenda. No necesitó más. Promedia un disparo cada cuatro minutos y la media de disparos a portería es de 8,6. Datos que demuestran su gran estado de forma en un inicio meteórico.