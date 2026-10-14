Flick ya supera a Guardiola y Luis Enrique en el Barcelona

Hansi Flick ya supera como entrenador a Luis Enrique y Pep Guardiola. Tras su victoria anoche en Estambul contra el Galatasaray, el técnico alemán se ha convertido en el entrenador con mayor porcentaje de victorias en toda la historia del Barcelona con un 77,17%. Sus números en estos tres años son impresionantes, pero lo de este inicio de curso es para quitarse el sombrero.

Diez victorias lleva este Barcelona en sus primeros diez partidos oficiales. 10 de 10. Pleno total. Ocho en Liga y dos en Champions. Líder indiscutible en ambas competiciones con más de 40 goles a favor entre ambas competiciones.

El gran artífice de estos números es Hansi Flick, que está empezando su tercer curso al frente del Barcelona. Este año tiene el objetivo de ganar la Champions después de conquistar dos Ligas consecutivas y una Copa del Rey como títulos de relevancia.

Estas diez victorias consecutivas del Barcelona en este inicio de temporada han colocado a Hansi Flick como el entrenador con mayor porcentaje de victorias en la historia culé con un 77,17%. 98 victorias en 127 partidos suma en este tiempo.

Flick en el podio culé de entrenadores

Con estos números, Hansi Flick ya supera a entrenadores como Luis Enrique o Guardiola durante su etapa en el club azulgrana. El asturiano tiene un 76,24% de victorias con 138 en 181 partidos. Y el catalán tiene un 72,47% con 179 victorias en 247 partidos.

Entre medias está Tito Vilanova con un 75% de victorias (33 en 44 partidos) y por detrás de Guardiola está Helenio Herrera con un 70,63% (101 victorias en 143 partidos). Unos datos compartidos por OptaJose que dejan constancia del gran rendimiento de Hansi Flick en Can Barça.

A dos victorias de las 100 como entrenador del Barcelona se encuentra Hansi Flick. Y el calendario que le viene es apasionante y de máxima dificultad. Primero el Betis este sábado en La Cartuja, luego el PSG en París y posteriormente el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou el día 25.

Flick podría llegar a su victoria número 100 en París si gana sus dos próximos partidos. Pero también podría lograrla en un partido especial como es el Clásico contra el Real Madrid si gana a Betis o PSG, y pincha el otro. Un día que cuando llegue será especial seguro para el alemán.