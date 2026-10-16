La charla más motivadora de Flick con los campeones del mundo: «¿Queréis seguir ganando?»

El vestuario del Barcelona está demostrando en este inicio de competición un hambre competitiva voraz. Diez victorias seguidas en sus diez primeros partidos. Arrasando, goleando y convenciendo. Un equipo culé cuya columna vertebral son los campeones del mundo que con la selección española hicieron historia el pasado verano en Nueva York. Cuando volvieron de vacaciones, los ocho campeones tuvieron una charla motivadora con Hansi Flick que demuestra el hambre de este equipo.

Hansi Flick tuvo una charla reveladora con los ocho campeones del mundo con España cuando estos regresaron a los entrenamientos del Barcelona después de sus merecidas vacaciones. Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Rodri, Eric García y Joan García volvieron con una Copa del Mundo bajo el brazo y la misión del técnico alemán era que no se conformasen con eso. Quiere más y sabe que estos ocho jugadores son su gran motor.

Quizás ganar una Copa del Mundo es lo más grande que puede lograr un futbolista. Por eso Hansi Flick buscó motivar a sus campeones para mantener ese hambre. Y lo ha logrado.

Cuando los campeones del mundo llegaron de vacaciones, Hansi Flick fue claro con ellos: «¿Queréis seguir ganando?». La respuesta de los jugadores del Barcelona fue clara: «Sí». Como para no, ya que la mayoría de ellos son muy jóvenes y con mucha carrera por delante para hacer historia en el fútbol. Y, además, son muy buenos. Todos ellos, junto a un Rodri que se ha unido este curso al proyecto culé con esa veteranía que aporta lo que les falta a los jóvenes.

Así lo contaba Hansi Flick la semana pasada en rueda de prensa: «Tenemos las ganas y el hambre de ganar la Champions. Muchos de nuestros jugadores han ganado la Copa del Mundo. Cuando volvieron, les pregunté si querían seguir ganando y me dijeron que sí. No es fácil, hay que trabajar duro, pero es increíble estar en esta situación».

Un hambre voraz de un vestuario decidido a seguir ganando con un objetivo muy claro. Y no es otro que la Champions League. El Barcelona tiene muy claro que su objetivo de este año es la Copa de Europa, sin dejar de lado el resto de títulos. El inicio de curso está siendo demoledor.