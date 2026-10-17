El Rayo – Athletic suspendido por el lanzamiento de objetos se reanudará a puerta cerrada con fecha aún por determinar

El Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol ha determinado que el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic, suspendido por el lanzamiento de objetos en Vallecas, se reanudará a puerta cerrada. El partido, que fue suspendido en el minuto 24 de la primera mitad, aunque únicamente se habían disputado 13′, se celebrará sin público, tras los incidentes que se dieron en protesta contra el presidente del club franjirrojo. La fecha, eso sí, aún no se conoce y será la Liga la encargada de establecerla.

El partido se jugará sin público. Esa es la decisión que ha tomado el Comité de Competición respecto al encuentro suspendido. En el escrito, el juez resuelve «la reanudación a puerta cerrada del encuentro» y deja en manos de la Liga ponerle fecha: «En la fecha, hora y lugar que establezca la Liga Nacional de Fútbol Profesional en coordinación general con la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional».

Esta decisión viene motivada porque los incidentes los provocaron los aficionados rayistas. En su acta, el juez detalla que el partido se suspendió al «no estar garantizadas las condiciones de seguridad para la continuación del encuentro después de tres suspensiones temporales», debido a un «lanzamiento de objetos al terreno de juego desde el fondo situado sobre la zona de vestuarios por parte de seguidores del equipo local, identificados como tales por su indumentaria y cánticos».

Por ese motivo, hace responsable al Rayo Vallecano de lo sucedido, al ser el club quien organiza el partido y al que le «incumbe el deber de preservación de la seguridad de las instalaciones». De ahí que le condene a abonar los gastos de desplazamiento del Athletic provocados por el aplazamiento del partido.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que los dos entrenadores tendrán libertad para confeccionar nuevamente sus onces iniciales. Es decir, no deberán coincidir con los que plantaron sobre el césped el pasado 10 de octubre. «Podrán ser alineados los jugadores reglamentariamente inscritos federativamente en cada club el día 10 de octubre de 2026, hayan o no sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieran sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos», detalla.

Por el momento, la patronal no ha fijado en el calendario la fecha en la que se reanudará el encuentro. El Athletic aún tiene un partido aplazado por disputarse, el que debió jugar contra el Levante el pasado 16 de septiembre, y que fue suspendido minutos antes de su inicio, ante las lluvias torrenciales que sacudieron Valencia.