El Rayo quiere quitar el abono a los aficionados que lanzaron objetos y pide el «fin a la connivencia con grupos ultras»

El Rayo Vallecano se ha pronunciado después de que el partido ante el Athletic se haya suspendido por el lanzamiento reiterado de objetos por parte de su afición. En un duro y extenso comunicado en el que condenan estos actos y se presentan como una víctima de lo sucedido, la entidad anuncia que tratará de identificar a «todas las personas situadas en el fondo que hayan arrojado elementos al campo» y que les aplicará el régimen interno del club. Fuentes consultadas por OKDIARIO informan que esas medidas serán sancionadoras y que la idea es retirarles el abono.

El club solicitará las imágenes disponibles del fondo en el que se ubican sus ultras a las autoridades para tratar de identificar en ellas al mayor número de aficionados posible. Estudiarán el grado de sanción que les permite aplicar el régimen interno de la entidad y, siempre que puedan, quitarán el abono si el mismo se lo permite.

El comunicado del club carga duramente contra los Bukaneros, el grupo de ultraizquierda que copa el fondo del estadio de Vallecas. Califican como «atentado contra el Rayo Vallecano» lo sucedido y culpan directamente a este grupo de radicales, además de la Plataforma ADRV y la Federación de Peñas, «sus marcas más amables», apuntan. El Rayo pide también que las instituciones pongan fin a «cualquier forma de connivencia con grupos ultras o con organizaciones afines».

Esa tolerancia de las instituciones con los radicales incluiría «cualquier apoyo, financiación o promoción» de estos grupos «cuyas actuaciones son contrarias a los valores del deporte». «Quienes ostentan responsabilidades públicas deben actuar con firmeza frente a estas conductas y evitar cualquier gesto que pueda servir de amparo o legitimación a quienes recurren a la intimidación y a la violencia», añaden al respecto desde el conjunto franjirrojo.

«No se trata de hechos fortuitos u ocasionales, sino de actuaciones previamente ideadas y planificadas por los líderes intelectuales de un grupo organizado, y posteriormente ejecutadas hoy por los miembros de dicho grupo, con la única finalidad de detener el encuentro hasta provocar su suspensión como finalmente ha sucedido», señalan desde el Rayo Vallecano.

El club denuncia que su imagen «ha sido gravemente dañada» y añaden que «se ha atentado contra la seguridad de los jugadores, los árbitros presentes en el terreno de juego» y, también, contra «la mayoría de los aficionados desplazados al estadio», apuntando que su «único interés era ver un partido de fútbol» que, finalmente, ha sido suspendido.

Relaciona también el club estos actos con los actos vandálicos producidos una semana antes, en el Trofeo de Vallecas, en el que se destrozó el palco presidencial con pintadas contra la gestión de Raúl Martín Presa. Califican aquello como «un intento fallido de asalto al palco» por parte de los Bukaneros, «en su mayoría encapuchados y con el rostro cubierto, con la presunta intención de agredir a los miembros de nuestra directiva y, especialmente, al presidente de la entidad».

Recuerdan también los boicots que prosperaron en los últimos años, como el sabotaje de 2012, cuando cortaron la luz antes de un Rayo-Real Madrid, y los cánticos contra Zozulia que suspendieron el partido ante el Albacete en 2019: «Es el tercer partido en los últimos quince años en el que la intolerancia de unos pocos, ante la negativa del Rayo Vallecano a plegarse a sus extorsiones, impide a la afición y a sus jugadores disfrutar del fútbol».

En el comunicado ponen también en valor la gestión económica realizada por Martín Presa, «pese a esa presión». «La actual directiva ha conseguido reconducir la situación de una entidad en quiebra técnica, con más de cien (100) millones de euros de pasivo, hasta convertir a Rayo Vallecano en un equipo saneado económicamente», añaden, calificando la Era Presa como «la época más dorada» en la historia de la entidad, con 12 temporadas en Primera, unas semifinales de Copa y la final de la Conference.