Disciplina condena al Rayo al cierre parcial de Vallecas por los incidentes ante el Athletic

El Rayo Vallecano deberá cerrar parcialmente el estadio de Vallecas tras los incidentes que llevaron a la suspensión del partido ante el Athletic. El Comité de Disciplina de la RFEF ha decidido aplicar artículo 107.1 por el que el club deberá clausurar el fondo del estadio, sector donde se produjo el lanzamiento de objetos. Además, le impone una multa de 6.000 euros.

Disciplina se ha pronunciado y, además de sancionar con cuatro partidos a Vinicius por su expulsión en el Real Madrid-Villarreal, incluye una dura sanción al Rayo Vallecano por la suspensión del partido contra el Athletic. El club se presentaba como una víctima y solicitaba en sus alegaciones «la exclusión de su responsabilidad disciplinaria» al tratarse de un hecho orquestado por sus ultras.

El Comité ha desestimado la solicitud del club, declarando «responsable» al Rayo de lo sucedido, que a efectos del organismo dependiente de la Federación es una «grave alteración del orden del encuentro». Por ello, le aplica una sanción que incluye una multa de 6.000 euros y el cierre parcial del estadio. El club deberá clausurar durante un partido el fondo del estadio, donde se ubican los Bukaneros.

Por ello, requieren que el club les indique qué sectores son los implicados en un plazo de 24 horas. Además, en caso de reincidencia, el club cerrará el estadio. «Apercibir expresamente al Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. de la clausura total de sus instalaciones deportivas en caso de reincidencia», comunican.