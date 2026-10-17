Cómo va el Betis – Barcelona, en directo hoy: resultado, goles, marcador online y última hora del partido de la Liga hoy en tiempo real (2-3)

El Estadio de La Cartuja ya está listo para acoger uno de los partidazos de esta novena jornada de la Liga, ya que el Real Betis recibe al Barcelona. Dos equipos que están en puestos de Champions League -y que están jugando dicha competición- pelearán en la ciudad de Sevilla por tres puntos que será muy duros de conseguir ya que ambos están ofreciendo un gran rendimiento. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Betis – Barcelona en el que puede suceder de todo.

Real Betis – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de esta jornada 9 de la Liga el Barcelona es el líder indiscutible con 24 puntos, ya que ha ganado los ocho choques que ha disputado hasta el momento, así que los de Hansi Flick pueden presumir de ser los únicos que tienen pleno de victorias. Los verdiblancos llegaron a este duelo en la tercera plaza y entre ellos estaría el Atlético de Madrid, que hoy ha jugado frente al Espanyol. La cuarta plaza, la última de Champions League, sería para el Real Madrid, que mañana se ve las caras ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, estando los hispalenses en la quinta posición.

Duelo en la zona alta

Como ya hemos mencionado, el Barcelona y el Real Betis están en la zona alta de la clasificación, pero pase lo que pase hoy en el Estadio de La Cartuja el club azulgrana seguirá liderando la tabla porque ya tiene una buena renta respecto a sus perseguidores. Este choque es uno de los más complicados que el Barça de Hansi Flick habrá jugado hasta el momento, por lo que será importante ver qué nivel pueden ofrecer ante este combinado de Heliópolis, que hace unas semanas ya fue capaz de ganar al Real Madrid.

Partidazo en el Estadio de La Cartuja

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Real Betis – Barcelona que corresponde a la jornada 9 de la Liga y que, sin duda, será uno de los encuentros más destacados de esta fecha en el campeonato nacional. Este duelo se disputará en el Estadio de La Cartuja y ambos equipos esperan no pagar el cansancio del partido de Champions League que jugaron hace unos días, el cual ganaron ambos: los béticos al Oporto y los culés al Galatasaray.