Cómo va el Betis – Barcelona, en directo hoy: resultado, goles, marcador online y última hora del partido de la Liga hoy en tiempo real (2-3)
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis - Barcelona de la Liga
No hay quién pare a Lamine Yamal: así fue su obra de arte en La Cartuja
El Estadio de La Cartuja ya está listo para acoger uno de los partidazos de esta novena jornada de la Liga, ya que el Real Betis recibe al Barcelona. Dos equipos que están en puestos de Champions League -y que están jugando dicha competición- pelearán en la ciudad de Sevilla por tres puntos que será muy duros de conseguir ya que ambos están ofreciendo un gran rendimiento. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Betis – Barcelona en el que puede suceder de todo.
Real Betis – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de esta jornada 9 de la Liga el Barcelona es el líder indiscutible con 24 puntos, ya que ha ganado los ocho choques que ha disputado hasta el momento, así que los de Hansi Flick pueden presumir de ser los únicos que tienen pleno de victorias. Los verdiblancos llegaron a este duelo en la tercera plaza y entre ellos estaría el Atlético de Madrid, que hoy ha jugado frente al Espanyol. La cuarta plaza, la última de Champions League, sería para el Real Madrid, que mañana se ve las caras ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu, estando los hispalenses en la quinta posición.
Duelo en la zona alta
Como ya hemos mencionado, el Barcelona y el Real Betis están en la zona alta de la clasificación, pero pase lo que pase hoy en el Estadio de La Cartuja el club azulgrana seguirá liderando la tabla porque ya tiene una buena renta respecto a sus perseguidores. Este choque es uno de los más complicados que el Barça de Hansi Flick habrá jugado hasta el momento, por lo que será importante ver qué nivel pueden ofrecer ante este combinado de Heliópolis, que hace unas semanas ya fue capaz de ganar al Real Madrid.
Partidazo en el Estadio de La Cartuja
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Real Betis – Barcelona que corresponde a la jornada 9 de la Liga y que, sin duda, será uno de los encuentros más destacados de esta fecha en el campeonato nacional. Este duelo se disputará en el Estadio de La Cartuja y ambos equipos esperan no pagar el cansancio del partido de Champions League que jugaron hace unos días, el cual ganaron ambos: los béticos al Oporto y los culés al Galatasaray.
Min 54
¡GOL DEL BETIS!
¡GOOOL DEL BETIS! ¡GOL DE ABDE! Recorta distancia rápidamente el cuadro verdiblanco y se monta un buen lío en el campo. Fermín estaba en el suelo y Álvaro Valles fue a por el andaluz para levantarlo y se monta una tangana en la que Lamine Yamal acaba en el suelo. Volviendo al gol, el marroquí ganó la espalda a Koundé y en el uno contra uno definió a la perfección.
Min 52
¡GOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOL DE GABRIEL JESÚS! Ahora sí que sube al marcador el gol. Fermín se la dio a Lamine Yamal, que esta vez puso un centro por abajo para que el delantero empujase el pase de la muerte del de Rocafonda. Reclaman los béticos una posible falta de Fermín en el inicio de la jugada… y también puede haber fuera de juego de Lamine, pero no se señaló nada tras la revisión.
Min 51
¡GOL ANULADO AL BARÇA!
Centro de Lamine Yamal al segundo palo y remate de primeras de Gabriel Jesús para batir a Valles, pero el linier levantó el banderín y la revisión duró muy poco porque el brasileño estaba adelantado.
Min 50
¡Joan García!
Vaya ocasión ahora para el Real Betis, que montó un contragolpe, pero la finalización del Cucho Hernández fue fácil para Joan García.
Min 49
¡Álvaro Valles!
Buen disparo del centrocampista andaluz desde la medialuna del área y qué mano ha metido Álvaro Valles para evitar el tercero de los azulgranas.
Min 46
No llega Gabriel
Buena llegada del Barcelona, pero el centro de Adeyemi no lo alcanzó a rematar Gabriel Jesús.
¡Comienza el segundo tiempo!
Rueda de nuevo el balón en La Cartuja. Sacó el Barcelona, pero se produjeron dos cambios, uno en cada equipo. Eric García entró por Gerard Martín y en las filas verdiblancas se marchó Dani Ceballos y entró Deossa.
La polémica
El momento más polémico de la tarde llegó cerca del descanso cuando se le anuló un golazo a Lo Celso. El motivo, que el Cucho tocó el balón con el brazo, pero luego hubo un despeje del Barça, por lo que podría ser tenido en cuenta como una nueva jugada. Pese a ello, el VAR llamo a Ricardo de Burgos Bengoechea.
Lamine Yamal
El jugador del Barça fue el encargado de abrir la lata con un tanto de bellísima factura que ha hecho levantar de su asiento hasta a la gente que no es del club culé. El golazo de Lamine Yamal.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en La Cartuja. ¡Protesta el público el arbitraje de De Burgos Bengoechea por ese gol que anuló a Lo Celso!
Min 45+6
Córner bastante malo
Sacó Fermín otro córner y el balón fue directo a los guantes de Valles.
Min 45+3
¡Tiempo añadido!
Muestran ahora el cartelón para indicar que se debían jugar 7 minutos de añadido.
Min 45+1
¡ANULAN EL GOL AL BETIS!
Llamaron a Ricardo de Burgos Bengoechea para que revisase la jugada por una posible mano del Cucho. En su camino hacia el monitor salió a protestar Pellegrini, que se llevó la amarilla. Finalmente el árbitro decidió anular la acción a pesar de que fuera un rato antes del momento del gol.
Min 43
¡GOL DEL BETIS!
¡GOOOL DEL BETIS! ¡GOL DE LO CELSO! Empata otra vez el conjunto de Heliópolis con un disparo del argentino desde fuera del área. Vaya volea con su pierna izquierda se mandó para poner el balón en la escuadra. ¡Qué golazo! Se va a revisar la jugada…
Min 41
¡GOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOL DE RODRI HERNÁNDEZ! Córner a favor del Barça que cuelga Fermín López entre el área chica y el punto de penalti. Álvaro Valles salió mal y se comió el remate del capitán de la selección española, que consiguió poner el 1-2.
Min 39
¡Joan García!
Contragolpe rapidísimo del Real Betis y el disparo final de Héctor Bellerín lo despejó con una soberbia estirada Joan García.
Min 39
Disparo flojito
Vaya pinchada de Lamine Yamal, que tras superar a Fran García, chutó a portería, pero su disparo fue flojo y centrado. Sin problemas para el portero del Real Betis.
Min 34
¡Álvaro Valles!
Vaya pase de Lamine Yamal para dejar solo a Karim Adeyemi. El alemán, en el mano a mano, intentó picar a Álvaro Valles, pero el guardameta andaluz metió una mano salvadora y evitó que llegase el segundo de los culés.
Min 31
Espart
Xavi Espart se ha llevado un buen golpe en la cabeza tras un testarazo de Lo Celso, pero parece que puede continuar.
Min 27
¡GOL DEL BETIS!
¡GOOOL DEL BETIS! ¡GOL DE VALENTÍN GÓMEZ! Saque de esquina para los locales. El balón se paseó por todo el área sin que nadie del Barça consiguiese despejar el balón y en la segunda jugada hubo un centro de Pablo Fornals y Valentín Gómez mete un testarazo soberbio para poner el empate.
Min 22
Otra amarilla
Ahora la tarjeta va para Héctor Bellerín por agarrar a Karim Adeyemi cuando se le había ido.
Min 20
Amarilla
Primera cartulina amarilla del partido. Es para Fermín por agarrar a Dani Ceballos.
Min 15
Despeja Álvaro Valles
Saque de esquina a favor del Barcelona que botó Fermín López. El cuero fue cerradito al área chica y despejó Álvaro Valles.
Min 12
Muy desviado
Recuperación del Barcelona en campo rival y disparo rápido de Gabriel Jesús, que se marchó muy lejos de la portería rival.
Min 10
¡GOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOL DE LAMINE YAMAL! Qué barbaridad, qué golazo. El de Rocafonda tenía el balón, hizo un recorte en la esquina del área y se sacó un disparo colocado al palo largo al que no pudo llegar Álvaro Valles.
Min 8
Pequeños choques
Primero fue Diego Llorente el que se quedó en el suelo tras un choque con Xavi Espart y ahora fue el Cucho el que pisó a Gerard Martín, al que le quitó, incluso, la bota.
Min 5
Despeja Pedri
Centro peligroso de Abde desde línea de fondo que fue al segundo palo, pero Pedri metió la cabeza para despejar el cuero.
Min 3
Posesión culé
Esto sólo acaba de empezar, pero por ahora el Barça está moviendo el balón en campo rival a la espera de encontrar algún hueco.
¡Comienza el Real Betis – Barcelona!
Llegó el momento, rueda el balón en La Cartuja. ¡Sacó de centro el Real Betis!
¡5 minutitos!
Ya no queda nada para que comience el Real Betis – Barcelona de la jornada 9 de la Liga y es por ello que los futbolistas van a saltar al verde en breves momentos.
La previa
Ya no queda nada para que ruede el balón en el Estadio de La Cartuja y por eso aprovechamos este ratito para dejarles la mejor previa del Real Betis – Barcelona.
Manuel Pellegrini
El técnico chileno del conjunto verdiblanco charló con la prensa antes de recibir al Barcelona en la Liga y analizó este partidazo. Las declaraciones de Manuel Pellegrini.
Raphinha y De Jong
La gran novedad en la convocatoria del Barcelona es la presencia del brasileño y del holandés, que regresan tras superar sus respectivas lesiones. El regreso de Raphinha y De Jong.
El Rayo – Athletic Club
Hoy se ha conocido que el Rayo Vallecano – Athletic Club, que fue suspendido por el lanzamiento de aviones de papel al campo, se reanudará a puerta cerrada y los entrenadores podrán hacer alineaciones nuevas, pero todavía se desconoce la fecha y horario.
El árbitro del Real Betis – Barcelona
El CTA escogió a Ricardo de Burgos Bengoechea para que arbitre el Real Betis – Barcelona, mientras que Carlos del Cerro Grande estará en el VAR.
Alineación del Real Betis
Y ya tenemos el once de Manuel Pellegrini para intentar hacer que los tres puntos se queden en Sevilla. Esta es la alineación oficial del Real Betis contra el Barcelona hoy: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Facundo Bernal, Dani Ceballos, Fornals; Lo Celso, Abde y Cucho Hernández.
A qué hora es el Real Betis – Barcelona
Recordamos que este partidazo de la Liga entre el Real Betis y el Barcelona fue fijado en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación del Barcelona
Hansi Flick ha decidido ya el once con el que intentarán asaltar el Estadio de La Cartuja. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Betis: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Adeyemi y Gabriel Jesús.
Los campeones del mundo
El entrenador del Barcelona recibió a los ganadores del Mundial 2026 y tuvo una conversación muy seria con ellos de cara a esta temporada con el club azulgrana. La charla de Hansi Flick con los campeones del mundo.
Dónde ver por TV en directo el Betis – Barcelona
Este apasionante Betis – Barcelona se podrá ver por televisión en directo a través del canal de pago Dazn, por lo que en OKDIARIO te contaremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja.
Hansi Flick
El técnico alemán compareció en rueda de prensa para analizar este partidazo entre el Betis y el Barcelona y habló sobre Lamine Yamal y la situación actual del equipo. Las palabras de Hansi Flick.
Esperando alineaciones
Queda apenas una horita y media para que ruede el balón en La Cartuja, lo que significa que en breves momentos tendremos las alineaciones del Real Betis y Barcelona.
Min 55
¡Tarjeta roja!
Ricardo de Burgos Bengoechea fue rápidamente al lugar del rifirrafe para ver qué pasaba y Facundo Bernal se llevó la tarjeta roja directa por darle un cabezazo a Lamine Yamal. El de Rocafonda acabó en el suelo, pero también se llevó una amarilla como castigo. ¡Vaya locura todo!