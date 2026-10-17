González Fuertes ensalza a De Burgos Bengoetxea, al que consoló mientras amenazaba al Madrid: «Bien anulado el gol del Betis»

Sin novedad en el arbitraje español. González Fuertes, el colegiado (ya retirado) que fundó un sindicato para reforzar el corporativismo arbitral y que amenazó al Real Madrid antes de una final de Copa del Rey, defiende a De Burgos Bengoetxea tras el escándalo en el Betis – Barcelona. Para González Fuertes, su amigo De Burgos acertó al anular el gol de Lo Celso que suponía el empate del encuentro en La Cartuja justo antes del descanso.

«El gol está bien anulado. Hay mano previa de Cucho Hernández en el inicio de la misma acción de ataque. Por eso anula el tanto el árbitro, porque en ningún momento tiene el Barcelona el control de balón», ha dicho el sindicalista González Fuertes en su análisis de la jugada.

La realidad es que, más allá de que la mano de Cucho Hernández es debatible porque el jugador del Betis estaba siendo empujado, la jugada siguió y desde el VAR avisaron a De Burgos Bengoetxea de una posible infracción (esa mano de Cucho) que había ocurrido 20 segundos antes. Y, a la misma vez, el Barcelona hizo un despeje (de Koundé) y peleó por el balón, pero Adeyemi no controló el esférico. Es decir, si los culés no tuvieron la posesión, como dice González Fuertes, es porque no ganaron la jugada, pero sí tuvieron la posibilidad y la perdieron.

Lo normal en González Fuertes es defender a los árbitros. No le queda otra (y no quiere otra cosa) cuando es el fundador del sindicato AESAF, creado precisamente para protegerse unos a otros, y, además, cuando precisamente fue González Fuertes el árbitro que acompañó a De Burgos Bengoetxea en aquella rueda de prensa en La Cartuja antes de la final de la Copa del Rey 2025.

Porque además de aquellas amenazas al Real Madrid, lo que también hizo González Fuertes ese día -previo a lo que fue un Clásico- fue consolar a De Burgos Bengoetxea cuando el colegiado vasco se puso a llorar porque, según decía, a su hijo le decían que su padre era «un ladrón».

Por supuesto, González Fuertes también apoyó a su amigo De Burgos Bengoetxea en la roja a Facundo Bernal por su encontronazo con Lamine Yamal. «No hay duda. El bético golpea en la cabeza del adversario en una agresión bien sancionada con la tarjeta roja directa», dijo en sus comentarios en Radio MARCA. Todo lo hizo bien De Burgos Bengoetxea en La Cartuja según el amigo que le consolaba cuando lloraba antes de un Clásico de final de Copa.