El árbitro De Burgos Bengoetxea pitará el Betis – Barcelona con Del Cerro Grande en el VAR

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial la designación arbitral de los partidos del sábado 17 de octubre de la jornada 9 de la Liga. Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de pitar el Real Betis – FC Barcelona, que se jugará a las 18:30 horas (17:30 en las Islas Canarias). Carlos del Cerro Grande será el encargado del VAR.

El colegiado tendrá que enfrentarse a un encuentro que promete tener un nivel ofensivo muy alto, ya que Manuel Pellegrini advirtió que saldrán a por los tres puntos desde el principio. El árbitro estará acompañado por los asistentes Diego Sánchez y Julián Villaseñor, el cuarto árbitro Armando Ramo y el asistente de VAR Iván Caparrós.

De Burgos Bengoetxea no está teniendo un año fácil. En su primer partido de la competición, que enfrentaba al Sevilla y al Rayo Vallecano. El trencilla anuló de forma equivocada un gol a favor del conjunto madrileño y pitó un penalti más que cuestionable a favor del Sevilla. Todo ocurrió durante los cinco primeros minutos.

La gestión del encuentro será determinante en un duelo entre el líder y el tercer clasificado de la Liga. El partido está marcado por la posible vuelta de Raphinha tras su lesión en el parón de selecciones, aunque el alemán no ha confirmado que el brasileño salga al terreno de juego: «Si le preguntas, él estará listo para salir de inicio, pero yo tengo que llevarlo paso a paso. Ayer estuvo entrenando con el grupo, lo hizo bien, pero todavía nos quedan muchos partidos que disputar durante los siguientes días o semanas, así que habrá que gestionarlo. La buena noticia es que estará disponible y también lo estará Frenkie».

Un árbitro con un historial duro frente al Real Madrid

La famosa expulsión a Cristiano Ronaldo durante la final de la Supercopa en 2017 es una de las acciones más conocidas del árbitro. Una de las polémicas más recientes fue durante la edición de 2023, en la que no señaló una entrada de Araujo con la plancha sobre Vinicius, ni siquiera con amarilla. Desde el VAR tampoco se ha librado de la polémica, ya que no cambió la decisión de Hernández Hernández después de un pisotón de Lenglet a la altura de el cuádriceps de Varane.