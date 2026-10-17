Betis – Barcelona: primera prueba real en Liga

Primera prueba real para el Barcelona este sábado en Liga contra un Betis en racha y en un estadio de La Cartuja que aprieta como pocos en España. La capital de Andalucía juzgará a partir de las 18:30 horas el gran arranque de los de Hansi Flick (diez victorias seguidas). El líder se mide a un equipo verdiblanco que está cuajando el mejor arranque de su historia.

El Barcelona llega a la novena jornada de Liga con ocho victorias consecutivas. Lo ha ganado todo arrasando a sus rivales y es líder indiscutible. Una victoria más y cuajará el mejor arranque liguero de su historia. Delante, un Betis que ya ha firmado su mejor arranque con 19 puntos en ocho jornadas, a cinco puntos del cuadro culé.

El Betis ha ganado seis partidos (más un empate y una derrota) en Liga y los dos de Champions. También ganó al Real Madrid en un estadio de La Cartuja que comienza a apabullar a sus rivales. Sin duda, los dos mejores equipos de esta Liga si hablamos de estados de forma. Frente a frente.

Por eso es la primera prueba de fuego para un Barcelona que lo ha ganado todo, pero cuyos rivales potentes le comienzan a venir ahora. En una semana tendrá al Betis, PSG y el Real Madrid. La primera piedra será este sábado ante un equipo andaluz que vive un momento muy feliz.

Un duelo de alto nivel

Tercero contra primero en el mejor partido de la jornada. El Barcelona puede dar un golpe sobre la mesa y el Betis apretar la Liga, romper la racha de imbatibilidad de los culés y ponerse a dos del liderato. Sin duda, las motivaciones son enormes.

Para mantener esa inercia victoriosa, Flick podrá volver a contar tanto con Raphinha como con Frenkie de Jong. El brasileño ha vuelto a ejercitarse con el grupo esta semana tras superar unas molestias sufridas con su selección, mientras que el centrocampista neerlandés se ha recuperado ya de su lesión de rodilla. Los dos han entrado en la convocatoria, no serán titulares y contarán con algunos minutos.

Por contra, la acumulación de minutos en las últimas semanas obliga a ambos entrenadores a gestionar el reparto de cargas. En el bando local, la ausencia confirmada del ex blaugrana Junior Firpo por lesión muscular deja el carril izquierdo expuesto a la rotación entre Fran García y Valentín Gómez, mientras que Aitor Ruibal continúa fuera de la dinámica competitiva. Pellegrini prevé refrescar la alineación con la entrada de Héctor Bellerín, Diego Llorente, Facundo Bernal y Pablo Fornals, además de devolver la titularidad en punta a Cucho Hernández tras su gol ante el cuadro portugués.

En la escuadra catalana, el francés Jules Koundé apunta a regresar al lateral derecho y Pau Cubarsí se perfila como fijo en el eje defensivo. En la medular, Rodri Hernández mantiene el mando, dando paso a Gavi. Mientras que en la parcela ofensiva Lamine Yamal volverá a ser la principal baza por la derecha, con Gabriel Jesus ganando enteros para actuar como delantero centro y Karim Adeyemi disputando el extremo izquierdo a Anthony Gordon.

Posibles onces de Betis y Barcelona