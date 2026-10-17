Flick se lava las manos y no habla de la polémica en La Cartuja: «No las he visto»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de La Cartuja tras la goleada del Barcelona al Betis en un partido donde la polémica decidió el mismo. El técnico alemán se lavó las manos sobre las decisiones del árbitro y el VAR, y no quiso hablar sobre ellas.

«No vi las jugadas y no puedo decir nada», señaló Hansi Flick sobre las polémicas que decidieron el partido en La Cartuja entre el Betis y el Barcelona.

«Nos vienen muchos partidos y ahora queremos hacer cambios. A veces no puedes gestionar los minutos de los jugadores como te gustaría. El martes tenemos el PSG. Debemos recuperarnos de una buena victoria como la de hoy», comenzó señalando en sala de prensa el entrenador del Barcelona.

«Ha sido un partido muy intenso, un partido increíble para los que aman el fútbol. Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo. Su gol… está al 100%», dijo sobre su estrella.

Sobre los tocados y lesionados: «Lo más importante es recuperarnos. Después ya veremos cómo gestionamos los minutos. Encontraremos 11 jugadores a pesar de no saber qué pasará con Gerard, Eric, ni Jules, que ha tenido algún problema».

«El partido más importante era el de hoy porque, antes del siguiente partido en Liga, era importante sumar +3 y no era un escenario fácil», añadió el entrenador alemán.

Flick también explicó el cambio de Lamine Yamal: «Con ese resultado debíamos cambiar a Lamine, le he dicho que estaba orgulloso de él».

«Es bonito empezar así, pero al final queremos conseguir cosas más grandes como títulos, no solo récords. La mentalidad es fantástica con y sin balón. Así actúan los grandes equipos», dijo sobre el gran inicio liguero del equipo.

«Eric cree que solo tiene un golpe, pero debemos esperar a las pruebas mañana. Koundé también tuvo un pequeño problema», añadió el técnico germano.