Flick protegió a Lamine Yamal quitándolo en el minuto 70 para que no se perdiera el Clásico

Hansi Flick protegió a su gran estrella, a Lamine Yamal, quitándolo del campo en el minuto 70 para que no se perdiera el Clásico del domingo que viene en el Camp Nou contra el Real Madrid. El ’10’ culé tenía amarilla, venía de entrar en la tangana que terminó con la expulsión de Bernal y el partido estaba muy caliente con él.

Pudo terminar en desastre el partido para Lamine Yamal, pero terminó en éxito. La estrella del Barcelona fue el MVP de la victoria de su equipo en campo del Betis con un gol y una asistencia. Pero en el minuto 55, con 2-3 en el marcador, provocó la roja a Bernal que cambió el partido.

Fermín estaba en el suelo y Valles fue a levantarlo, entendiendo que estaba fingiendo. Ahí es cuando Bernal se pone entre medias y Lamine Yamal le pega un empujón. Los dos jugadores se agarran y el bético le pega un pequeño cabezazo. La estrella culé se tira, finge de más y logra que De Burgos expulse a Bernal. Yamal se quedó con amarilla.

La Cartuja, desde ese momento, no perdonó a Lamine Yamal. Y el partido estaba muy caliente con él. Una vez marcó Eric García el 2-4, el partido estaba sentenciado. Por lo tanto, Hansi Flick empezó a pensar en el Clásico de la semana que viene y en el minuto 70 lo quitó del campo para darle minutos a Raphinha.

De hecho, Lamine Yamal terminó marchándose del campo corriendo para que no le sacasen la segunda amarilla por perder el tiempo. Flick le protegió para no perderle la semana que viene en un partido decisivo en el Camp Nou.