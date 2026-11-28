De arrasar al inicio a asustarse al final. El Atlético sigue peleando por el título de Liga tras ganar al Elche en el Martínez Valero (2-3). Salvo la derrota ante el Barcelona en el Metropolitano (no Wanda, Sánchez, no Wanda), todo lo demás son victorias en Liga desde mediados de septiembre. Está a dos puntos del Barça (con un partido más jugado), por lo que está muy vivo.

Y eso es lo importante en un equipo que se dejaba muchos puntos los últimos años en partidos como el de este sábado en Elche ha ganado y no se descuelga de los puestos de arriba. Este Atlético sí cree y ejecuta muy bien su plan. Por momentos sufriendo, sin cerrar partidos cuando los tienes hechos, pero llevándote los tres puntos antes del duelo en el Camp Nou, que vuelve a ser clave si quieres pelear por el título.

Los siete primeros minutos de Redondo fueron un esperpento. De redondo tuvo poco. Cometió un penalti sobre Grimaldo, anotado por el propio internacional español, y después perdió un balón casi en el área que fue clave para que Kang in-Lee anotara el 0-2. En siete minutos el Atlético se puso con dos goles de ventaja por su buen hacer, saliendo al partido muy enchufado, pero también por los regalos del Elche.

El conjunto ilicitano, en descenso, intentó sacudirse los errores de Redondo, cogió algo el balón y se quitó de encima el intenso inicio colchonero. Hasta ahí llegó a la media hora de juego, esperando que el Atlético no hiciera sangre, cuando de repente se encontró con un fallo. Era la tarde de regalos.

Se sumó a ellas Pubill, uno de los mejores del Atlético esta temporada, que regaló un incomprensible balón a Martim Neto al intentar dárselo a Oblak. Hizo lo que nunca puede hacer un defensa: dar un balón hacia atrás, sin mirar a su portero y con poca fuerza. Pubill, por cierto, vio después la amarilla y se perderá el importante duelo en el Camp Nou del próximo martes.

Sin embargo, el Atlético estaba contento en el Martínez Valero, con clara intención dominadora (diferencias con otras temporadas) y en el minuto 42 el que podría ser el gol que representa un nuevo Atlético. 23 toques, ¡23!, fueron los que dieron los jugadores rojiblancos para acabar con un tanto de Julián Álvarez. Segundo partido consecutivo en el que marca el argentino.

Tras el descanso, el Elche sí se lo creyó. Observó que al Atlético se le podía empatar si no se regalaban cosas. Nada más comenzar la segunda mitad, Buba Sangaré marcó el 2-3 (tras un toque decisivo en Hancko) y empezó a encerrar a los de Simeone, con varias ocasiones claras con las que rozó el empate.

El Atlético tuvo un gol anulado, desperdició varias contras para sentenciar, y el Elche peleó hasta el final, con acercamientos peligrosos, acabando incluso con más remates a puerta. El Atlético sufrió, pero se llevó un triunfo vital para creer que sí se cree. Para dejar claro que sí se puede. Este Atlético no se hunde y ahora le falta dar el salto de rascarle puntos al Barça en Liga. Tiene una opción el próximo miércoles.