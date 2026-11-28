Cómo va la clasificación F1 GP de Qatar en directo: resultados de Fernando Alonso y Carlos Sainz y última hora de la Fórmula 1 hoy
Sigue la clasificación del GP de Qatar en directo
Clasificación del GP de Qatar de F1 2026 en directo: la penúltima clasificación del año se disputa en Losail con Fernando Alonso y Carlos Sainz luchando por un hueco en la Q2. Ambos están ahora mismo en zona de eliminación en la Q1, con el corte marcado por Franco Colapinto, y ya han salido a mejorar su tiempo con el mismo juego de neumáticos. Sainz está a pocas milésimas del tiempo de corte, mientras que Alonso, decimoséptimo en los Libres 3 (Sainz fue decimoctavo), tiene que sacar su mejor vuelta para estar entre los 16 primeros. Sigue en OKDIARIO el resultado en tiempo real, quién se queda con la pole y cómo queda la parrilla de salida.
Quién es el favorito a la pole en el GP de Qatar de F1
Arriba, Mercedes parte como favorito a la pole tras el mejor tiempo de Kimi Antonelli en los Libres 3, con más de dos décimas de ventaja sobre George Russell. En la Q1, el británico firma por ahora el mejor tiempo, un 1:22.557, con Antonelli a 0.151. Hay que estar atentos también a Max Verstappen, en una pista que se le da bien. El pique entre Sainz y Colapinto, por la maniobra del argentino en la sesión del viernes, es una de las polémicas del fin de semana.
Q3
¡Pole de Russell!
George Russell no mejora, pero se lleva la pole en el GP de Qatar. El británico por fin le saca partido al Mercedes. Antonelli segundo, Norris tercero, Piastri cuarto, Hadjar quinto, Verstappen sexto, Leclerc séptimo, Lindblad octavo, Hamilton noveno y Lawson décimo. Así termina la Q3.
Q3
¡Russell primero!
¡1:21.695 del británico, más rápido que Antonelli (+0.175)! Los seis primeros están separados por siete décimas. Máxima emoción. Los Ferrari, a un mundo. Muy sólido, Russell. Le toca ahora cerrar la vuelta. Hadjar sigue por delante de Verstappen, que está sexto.
Q2
Los cinco eliminados
Termina la Q2 y ninguno de los de atrás mejora. Por tanto, los eliminados son, en este orden, los siguientes: Oliver Bearman, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Rafael Camaara y Nico Hulkenberg. Otra tanda que domina George Russell. Veremos si es capaz de llevarse la pole tras el batacazo de Las Vegas.
Q2
La lucha por el top 10
Bortoleto, Bearman, Gasly, Hulkenberg, Camara y Colapinto son los pilotos que ahora mismo están expuestos a la eliminación, pero todo puede cambiar en esta última tanda de la Q2. Veamos porque vuelven a salir a pista a falta de tres minutos.
Q2
Ya está en marcha la Q2
Nos hemos quedado fríos con la eliminación de los nuestros, pero no queda otra que seguir contando lo que ocurra en Qatar. Russell se acaba de poner al frente en la primera referencia de la segunda sesión de esta clasificación de F1 en Losail. 1:22.079 del británico. Ojo, Hadjar por delante de Antonelli y Verstappen. Buen crono del francés.
Q1
Albon, Stroll y los Cadillac, también fuera
Así queda configurada la parte baja de la parrilla, con Sainz y Alonso ya eliminados:
17. Carlos Sainz
18. Alex Albon
19. Fernando Alonso
20. Lance Stroll
21. Checo Pérez
22. Valtteri Bottas
Q1
Sainz y Alonso están fuera
No superan el corte los españoles. Sainz, a menos de una décima de Colapinto, saldrá decimoséptimo y Alonso lo hará desde la decimonovena posición. Estaba bastante claro que los dos lo tenían prácticamente imposible hoy. Otra decepción más.
Q1
La hora de la verdad para Sainz y Alonso
El tiempo de corte que pronostica la FIA es 1:24.3. Marca difícil para los españoles, que apuran sus opciones en los últimos minutos de la Q1 con Colapinto, de momento, como rival a batir.
Q1
Con eso no vale…
Sainz y Alonso están en zona de eliminación. Ya han gastado el segundo juego de neumáticos disponible. El madrileño está a pocas milésimas del tiempo de corte, que ahora lo marca Colapinto.
Q1
Russell se coloca al frente
El británico sitúa el tiempo más rápido en 1:22.557, pero Antonelli está a 0.151. Inician ahora su segunda vuelta Sainz y Alonso. De momento, ambos están fuera de peligro porque hay siete pilotos que no han salido.
Q1
Sainz, a un segundo
Acaba también Sainz su primer intento, uno que le sitúa a más de un segundo del mejor tiempo provisional de Leclerc. El madrileño también tendrá que sufrir para pasar a la Q2.
Q1
Alonso cierra vuelta
1:24.934 del asturiano, a 2,7 segundos del mejor tiempo de Antonelli en los Libres 3. Toca mejorar en las siguientes vueltas.
Q1
En marcha la Q1
Comienzan a desfilar los coches por el pit-lane. El primero en salir de boxes es un Cadillac. Alonso también sale ya. No tiene tiempo que perder el asturiano.
Todo listo
Los pilotos se van preparando para subirse a sus respectivos monoplazas y salir a correr en la Q1. Apenas cuatro minutos para que arranque la clasificación de Qatar. Recordamos que esta primera sesión suele ser decisiva para los españoles, que van a tener que apretar con todo para hacerse un hueco entre los 16 primeros clasificados.
¡Menos de 15 minutos!
Vamos llegando a la hora de que arranque esta clasificación de Qatar. Recuerden, a las 19:00 es cuando se pondrán los motores en marcha.
Piastri, último poleman en Qatar
La situación clasificatoria con la que hemos llegado a este GP de Qatar no tiene ni punto de comparación con la de su antecesor. En plena lucha a tres por el título entre Lando Norris, Oscar Piastri y Verstappen, fue el australiano quien se hizo con el primer puesto para la carrera del pasado año. Sin embargo, fue el holandés quien la ganó, apretando todo de cara a Abu Dabi, donde el británico se coronó como nuevo rey de la F1.
Pique entre Sainz y Colapinto
Una de las polémicas de este fin de semana ha estado en lo que ocurrió entre Carlos Sainz y Franco Colapinto durante la sesión del viernes. Esto dijo el madrileño acerca de una maniobra del argentino: «Ya van un par de viernes en los que se comporta de forma un poco complicada conmigo. No entiendo qué hace los viernes, porque corre como si fuera domingo. Supongo que es cosa de la juventud. Puede ser que tenga que hablar con él».
Así quedaron los Libres 3
Y hablando de la última sesión de entrenamientos, hay que decir que Alonso fue decimoséptimo y Sainz decimoctavo. Mínima esperanza de avanzar a la Q2 este sábado para los nuestros. Estos fueron los tiempos:
¿Quién es el favorito a la pole?
Esa es la pregunta que ronda por nuestras cabezas a las puertas de esta clasificación. Teniendo en cuenta los tiempos más recientes de esta tarde en los Libres 3, el claro favorito es el campeón, Antonelli, o Russell en su defecto. Pero mucho ojo con Max Verstappen en una pista que se le da bien.
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Aquí comienza nuestra retransmisión de la clasificación del GP de Qatar. Por delante, media hora de previa y a las 19:00 horas se encenderá el semáforo del pit-lane para que arranque la Q1 en el circuito de Losail. ¡Vamos allá!
Así queda la parrilla
Nos despedimos contando el el orden de los 22 pilotos para la carrera de este domingo. ¡Hasta pronto!