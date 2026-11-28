Clasificación del GP de Qatar de F1 2026 en directo: la penúltima clasificación del año se disputa en Losail con Fernando Alonso y Carlos Sainz luchando por un hueco en la Q2. Ambos están ahora mismo en zona de eliminación en la Q1, con el corte marcado por Franco Colapinto, y ya han salido a mejorar su tiempo con el mismo juego de neumáticos. Sainz está a pocas milésimas del tiempo de corte, mientras que Alonso, decimoséptimo en los Libres 3 (Sainz fue decimoctavo), tiene que sacar su mejor vuelta para estar entre los 16 primeros. Sigue en OKDIARIO el resultado en tiempo real, quién se queda con la pole y cómo queda la parrilla de salida.

Quién es el favorito a la pole en el GP de Qatar de F1

Arriba, Mercedes parte como favorito a la pole tras el mejor tiempo de Kimi Antonelli en los Libres 3, con más de dos décimas de ventaja sobre George Russell. En la Q1, el británico firma por ahora el mejor tiempo, un 1:22.557, con Antonelli a 0.151. Hay que estar atentos también a Max Verstappen, en una pista que se le da bien. El pique entre Sainz y Colapinto, por la maniobra del argentino en la sesión del viernes, es una de las polémicas del fin de semana.