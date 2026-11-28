Una ruina. Eso es el Manchester United, que tras la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo, sigue sin levantar cabeza. Cayeron 4-0 en Anfield y, ahora, caen en Old Trafford por 0-4 contra el Brentford. Una derrota que les deja con ocho puntos en la Premier League, sólo uno por encima de un Crystal Palace que, en caso de ganar, le pasará en la tabla y le haría ser colista de la competición.

No levanta cabeza un equipo que es penúltimo en su liga y que está atravesando sin duda alguna el peor momento de su historia más reciente. Pese a que el pasado año terminaron en tercera posición, este curso no han podido comenzar peor las cosas. Suman sólo ocho puntos, en 12 partidos, y lo que es peor: van a goleada por partido.

Una vez se puso fin a la aventura de Carrick, los red devils contrataron a Mauricio Pochettino con el objetivo de lograr una reacción inmediata. Pero se resiste. Cayeron goleados en su estreno en Liverpool, pero rascaron un empate contra el Sporting de Portugal en Champions que les arrojaba un poco de luz. Pero fue un espejismo. Contra el Brentford volvió a salir la peor versión del United.