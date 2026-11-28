George Russell por fin ha vuelto a sacar partido del mejor coche del año. El piloto con más experiencia de Mercedes superó a su compañero y campeón del mundo Kimi Antonelli y saldrá primero este domingo en la carrera del Gran Premio de Qatar (17:00 horas). Los españoles cayeron en la Q1 y Carlos Sainz partirá decimoséptimo y Fernando Alonso decimonoveno en el circuito de Losail.

Las opciones eran escasas para los nuestros y la Q1 confirmaba otra doble decepción que, no por esperada, era menos dolorosa. Sainz acarició el pase, quedándose a menos de una décima del tiempo de corte de Franco Colapinto, y Alonso ni lo olió, a cuatro décimas del argentino. Eso sí, el madrileño, que se quejó de no haber podido preparar bien los neumáticos por el tráfico, volvía a superar al otro Williams, Alex Albon, que no libraba la eliminación. Tampoco el compañero del asturiano, Lance Stroll, fuera junto a los Cadillac: Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Tampoco hubo sobresaltos en la Q2, con Oliver Bearman, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Colapinto, Rafael Camara y Nico Hulkenberg eliminados (todos estaban en la zona roja antes de comenzar el último intento), pero sí un claro favorito de cara a la pole porque Russell volvía a dominar como en la Q1. El picante estaba en ver si el británico era capaz de batir a Antonelli y Verstappen tras el batacazo de Las Vegas.

Y, por lo visto en la primera tanda de la Q3, todo apuntaba a que así sería. En una igualdad tremenda, con los seis primeros separados por siete décimas, Russell sacaba 0,175 a Antonelli. La pole parecía clara, porque además Max Verstappen tenía problemas. Sexto, por detrás de Isack Hadjar entonces. Los Ferrari, lejísimos, con Charles Leclerc a segundo y medio del primer Mercedes y Lewis Hamilton a dos segundos. Para ellos no había chance alguna.

Le valió a Russell con el 1:21.695, con Antonelli a 0,128 y quejándose porque su compañero le cogió el rebufo al inicio de la vuelta. La Q3 de Qatar terminó con Norris tercero, Piastri cuarto, Hadjar quinto, Verstappen sexto, Leclerc séptimo, Lindblad octavo, Hamilton noveno y Lawson décimo.

Así queda la parrilla