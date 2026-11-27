Pedro Sánchez dejó varios titulares llamativos en lo que respecta al fútbol español. El líder del PSOE acudió al debate a cuatro sin los deberes hechos para intentar ganarse el voto de los aficionados del Atlético y le salió el tiro por la culata después de cometer un error que cabreó mucho a los rojiblancos. Una confusión que no tardó en dar que hablar sobre un tema sensible en el club madrileño, como lo es el nombre de su estadio.

Concretamente, fue entre sus excusas para justificar los problemas que está teniendo España para albergar la final del Mundial 2030. Una carrera que está perdiendo contra Marruecos. Alberto Núñez Feijóo le hizo dos preguntas: «Yo defiendo que España tiene que acogerla. ¿Señor Sánchez, defiende que España tenga que organizar el Mundial dado que somos el país anfitrión y además siendo la primera potencia del mundo en fútbol? ¿Está de acuerdo conmigo en que organizamos la final del Mundial en España, sí o no?».

Una cuestión muy directa que Pedro Sánchez abordó intentando hacer un guiño al Atlético: «Yo, además siendo del Atlético, me gustaría que fuera en el Wanda, pero entiendo que deba ser en el Bernabéu», respondió. Pero ni siquiera hacía falta la contrarrespuesta de Santiago Abascal sobre la colaboración con Marruecos, ya que el hecho de que se refiriese al Metropolitano con el nombre de «Wanda» le pasó factura.

Y es que el nombre de «Wanda Metropolitano» solo fue usado durante los primeros cinco años desde que se inauguró el estadio. Fue el primer patrocinador hasta que en julio de 2022 rompieron relaciones y se cambió por «Civitatis» y en octubre de 2024 se cambió al actual «Riyadh Air». A raíz de ello, muchos aficionados del Atlético le echaron en cara que cometiera un error de tal magnitud: «Muy del Atleti no es, será un infiltrado», «Alguien que es del Atlético nunca dice eso. Miente en todo», «Eso es una buena paletada», «No ha dicho Vicente Calderón de milagro».

Por el momento habrá que esperar qué ocurrirá el 29-N para saber quién será el nuevo Presidente del Gobierno y, a partir de ahí, se establecerá la nueva estrategia para ser la sede de la final del Mundial 2030. Mientras tanto, Pedro Sánchez demuestra que no está muy actualizado con el fútbol.