«Sí, es muy alto», dice el jefe de prensa de la República Checa cuando Tomas Berdych (Valasske Mezirici, 1985) pasea sus 196 centímetros por las tripas del recinto ferial de Bolonia. Viene de dirigir, a caballo entre la intensidad y el buen ambiente, un entrenamiento checo previo a la semifinal de este sábado (16:00 horas) ante la anfitriona Italia. Por su mente circula la idea de ganar la Copa Davis, lo deja entrever, aunque no lo verbaliza directamente. Es checo, vivaz, pero algo frío. «Estamos aquí para dar lo mejor, pero acepto el papel de candidato», dice durante su conversación con OKDIARIO y dos medios españoles más.

Berdych levantó la Ensaladera en dos ocasiones —2012 y 2013— y junto a Ferrer son los únicos capitanes que se han coronado como jugadores. Por Praga todavía se acuerdan de la melena del español, agitándose al lado contrario al que corría. Pasó por encima de Berdych con un recital, pero Stepanek endulcó la derrota al ganar el punto definitivo a Almagro. «Es uno de esos momentos que se me ha quedado grabado», asegura. Berdych capitanea ahora una selección cargada de talento y futuro, pero también presente.

Debe deshojar la margarita entre Mensik (21 años), Machac (26) y Lehecka (25) para llenar dos vacantes a las que opositan tres candidatos. Bendito problema. «Es genial contar con tres jugadores tan fuertes», se alegra. Berdych también era fuerte cuando empuñaba la raqueta. Sólo así se explica que fuera capaz de mantenerse durante siete años seguidos en el top 10 en plena época del Big Three —Nadal, Federer y Djokovic— y con los Del Potro, Wawrinka, Ferrer, Murray, Nishikori y compañía.

Fue cuatro del mundo, semifinalista de los cuatro Grand Slams y subcampeón de Wimbledon, cuando lo apeó Nadal, predecesor de un Alcaraz que encandila a Berdych. «Es la actual estrella del tenis. No imita a nadie, tiene su estilo. Pero en su juego encontrar un par de cosas de Murray; también veo un par relacionadas con la creatividad en la pista de Federer; y también el espíritu de lucha de Nadal. Son cualidades que se podían ver en las estrellas anteriores», resume.

Pregunta. Su equipo oposita a sensación y candidato a ganar la Davis.

Respuesta. Creo que ese pronóstico tiene más que ver con los aficionados y gente que rodea que con nosotros. Estamos aquí para dar lo mejor y mantener la concentración en lo que estamos haciendo. Tenemos nuestro objetivo e intentaremos ir a por él, pero asumo ese papel de sensación. Podemos ser los tapados, pero este equipo se merece estar en las Finales después de ganar a Estados Unidos en la clasificación.

P. ¿Tener tres jugadores con tan buen nivel en individual dificulta la elección? Uno siempre quedará fuera.

R. Es genial tener la opción de contar con tres jugadores fuertes en individuales, además de una fuerte pareja de dobles. También puedo mezclar a todos ellos para alinearlos en dobles. Hay muchas opciones. A veces puede resultar complicado, pero hasta ahora creo que he sabido aprovecharlo más como ventaja que como desventaja. Así son las cosas. Tengo la suerte de poder elegir entre todo el equipo, tanto para individual como para dobles.

P. En esta Davis solo hay dos capitanes que han sido campeones como jugadores. Ferrer y usted. Se enfrentaron en Praga 2012 y España y Chequia en 2009 y 2012. ¿Qué recuerdo tiene de aquellos partidos?

R. Fueron geniales, incluso la final de Barcelona que perdimos. El ambiente fue espectacular, aunque nos enfrentamos a un equipo español extremadamente duro. Jugar contra ellos en tierra batida es muy difícil. La segunda final la jugamos en casa, con nuestras condiciones. Es uno de esos momentos que realmente se me quedan grabados. El tenis es especial porque tiene la ventaja de ser un deporte individual, pero puedes disputar competiciones por equipos, lo cual es algo único.

P. Ferrer, como usted, también cuenta con un gran equipo. Lo lidera Carlos Alcaraz. ¿Cuál es su posición en el tenis?

R. El tenis, como he dicho, es un deporte individual y se basa realmente en las cualidades individuales de los jugadores. Alcaraz tiene su propio estilo y es genial. No imita a nadie, su estilo es muy particular. Juega de forma muy explosiva y rápida, con un toque fantástico. Tiene mucha variedad en su juego y un gran movimiento. Es, sin duda, la estrella del tenis en este momento. Es un reto enfrentarse a un equipo como España con Alcaraz en la pista.

P. ¿A quién de su generación se parece?

R. Diría que Alcaraz puede que sea una mezcla. Quizá de un par de jugadores, así que no elegiría solo un nombre. Creo que es un poco de varios.

P. ¿De quiénes?

R. Tiene muchos aspectos positivas. En su juego puedo encontrar un par de cosas de Murray; también veo un par de cualidades relacionadas con la creatividad en la pista de Federer; y también el espíritu de lucha de Nadal. Son cosas que se podían ver en las estrellas anteriores.

P. ¿Se ve como entrenador de un tenista? ¿O no va a dejar el puesto hasta que gane la Davis?

R. Es muy buena pregunta. Cuando empecé mi papel como capitán de la Copa Davis, todo surgió de forma espontánea y natural. Así que, claro, esa opción de ser capitán de la Copa Davis en el futuro siempre estuvo sobre la mesa. Pero nunca supe cuándo llegaría el momento. Ha llegado ahora y ahora estoy con el equipo. Intento ayudarles lo mejor que puedo. Espero que algún día podamos levantar el trofeo, pero no sé qué pasaría después de que eso ocurriera.