Emilio Monagas, fontanero y youtuber de referencia para miles de españoles, ha desvelado el truco en uno de sus vídeos para desatascar el fregadero con un chupón (el desatascador de toda la vida) y una cinta americana. Este experto en la materia ha contado paso a paso lo que hay que hacer para llevar a cabo este proceso en cuestión de minutos y sin la ayuda de un profesional. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los pasos para poder desatascar un fregadero.

En la España de Sánchez, las profesiones de toda la vida también se han extinguido y ahora también es un suplició encontrar a fontaneros que puedan hacer un apaño en casa. A la par que el resto de cosas en la vida, el precio por hora de uno de estos profesionales también se ha incrementado en los últimos años producto de la alta demanda unida al poco número de expertos en esta materia, donde tampoco ha habido un proceso de renovación, ya que los jóvenes de hoy han ido por el camino directo a la universidad.

El fontanero Emilio Monagas ha publicado un vídeo en su canal de YouTube en el que ha desvelado un truco para poder desatascar un fregadero en cuestión de minutos y sin la necesidad de llamar a un especialista para que arregle el entuerto. «Esto es superhabitual y me llaman muchísimo para desatascar fregaderos», comienza diciendo en un vídeo publicado en el canal El fontanero en casa y en el que ha dado «el truco definitivo para desatascar cualquier fregadero».

El truco de los compañeros profesionales

Para ello, este fontanero profesional recurre a lo que llama chupón, que es el desatascador negro de toda la vida y también una cinta americana. «El chupón nos desatasca el 80% de los atascos que tenemos en los fregadores», cuenta este experto en la materia, que también deja claro que «es imprescindible la cinta americana o algo similar».

Emilio Monagas también avisa de que «los sólidos que se caigan al fregadero hay que tirarlos a la basura» porque «eso es alimento para las bacterias y se genera una especie de baba». Así que lo más recomendable es sacar los restos de comida del fregadero y tirarlos directos a la basura para evitar un problema que puede desembocar en un alto precio.

«Hay que ajustar el chupón en la válvula cuando hay agua», comienza diciendo en los primeros pasos que hay que seguir para desatascar el fregadero. «Hay que hacer el movimiento que sabemos con fuerza y determinación para hacer una presión y que subcione», relata.

«Mucha gente no sabe utilizar el chupón porque la presión se disipa por la válvula de seguridad y, en el caso de haber otras pozas, por la otra válvula. Por eso el esfuerzo es mínimo», avisa este experto en la materia, que ahí es cuando mete en la ecuación la otra herramienta. «De ahí que necesitemos cinta americana o algo similar, que pegue bien. Esto hay que colocarlo en las aperturas para que la presión vaya al tapón o atasco que se ha generado», desvela.

Después de pegar todas las posibles salidas de agua, comienza a hacer el proceso y demuestra cómo logra desatascar el fregadero en cuestión de minutos.