Australia cuenta con algunos de los ecosistemas marinos más diversos del planeta y en la bahía de Geographe, al oeste del país, un proyecto que mezclaba arte y conservación ha terminado por ofrecer resultados mucho antes de lo esperado. En 2023 se instalaron 13 esculturas bajo el agua junto al famoso muelle de Busselton, con la intención de ampliar el arrecife artificial existente y crear nuevos espacios para la vida marina.

Lo sorprendente fue la velocidad ya que en apenas unas horas después de colocar la primera pieza, ya aparecieron bancos de peces alrededor de las estructuras y, durante las semanas siguientes, cerca de 20 especies comenzaron a utilizarlas como hábitat. El proyecto, creado por artistas de Australia Occidental, acabó demostrando hasta qué punto una intervención diseñada para integrarse en el ecosistema podía ser aprovechada rápidamente por los animales que viven en la zona.

Australia instaló 13 esculturas bajo el mar y ocurrió algo inesperado

El parque submarino se encuentra al final del muelle de Busselton, aproximadamente a ocho metros bajo la superficie. Las 13 esculturas fueron creadas por 12 artistas de Australia Occidental y presentan formas, dimensiones y materiales muy diferentes. El proyecto se planteó para aumentar la cantidad de superficies duras disponibles en una zona de la bahía dominada fundamentalmente por praderas marinas.

Entre las piezas aparece una enorme ballena franca austral realizada en acero. La estructura mide unos diez metros de longitud, alcanza los tres metros de altura y pesa alrededor de 2,5 toneladas. Su propio diseño fue pensado para favorecer el crecimiento de organismos marinos sobre la superficie sin perder por completo la forma original de la escultura. También se instalaron figuras inspiradas en sirenas, un caballito de mar, una raya, un pulpo, un casco de buzo o una réplica del SS Pericles. Cerámica, bronce y diferentes estructuras de acero forman parte de un conjunto pensado para permanecer durante años bajo el agua y soportar las condiciones de la zona.

Los peces llegaron pocas horas después

Los responsables del proyecto sabían que, con el tiempo, las esculturas podían ser colonizadas por distintos organismos. Lo que no estaba tan claro era cuánto tardaría en ocurrir. Sophie Teede, responsable ambiental del muelle de Busselton, explicó después de la instalación que apenas unas horas después de colocar la primera escultura apareció un gran banco de peces alrededor de la pieza. En las semanas posteriores, mientras se completaba el parque, los investigadores contabilizaron cerca de 20 especies utilizando ya las esculturas como hábitat.

Las estructuras ofrecían huecos, superficies y zonas protegidas que podían ser utilizadas como refugio. Con el tiempo también comenzaron a aparecer organismos adheridos al metal y otros materiales, iniciando un proceso similar al que se produce en cualquier arrecife artificial. La idea es que esa colonización continúe avanzando con los años. Los responsables del muelle realizan seguimientos periódicos de las esculturas para observar cómo cambian y qué especies se establecen alrededor de ellas.

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El muelle de Busselton ya alberga más de 300 especies marinas

El resultado tiene mucho que ver con el lugar elegido. El muelle de Busselton no partía precisamente de un fondo marino vacío. Sus pilares de madera y acero llevan décadas funcionando como un enorme arrecife artificial y proporcionan refugio a más de 300 especies marinas. El propio muelle comenzó a construirse en 1865 y, con el paso de los años, las estructuras sumergidas fueron cubriéndose de vida. Invertebrados, peces y otros organismos encontraron en ellas una superficie diferente a las praderas marinas y fondos arenosos que dominan buena parte de la bahía.

Precisamente por eso las esculturas se diseñaron como una prolongación de ese entorno. Las nuevas piezas añadieron más zonas duras en las que podían fijarse organismos y más espacios donde los peces podían encontrar protección. No fue, por tanto, un proceso completamente accidental. El objetivo ambiental existía desde el principio. Lo que llamó la atención a quienes seguían el proyecto fue comprobar que los animales no necesitaron meses ni años para empezar a utilizarlo.

Un parque de arte que seguirá cambiando bajo el agua

Las esculturas no permanecerán con el mismo aspecto con el que fueron introducidas en el mar. Esa transformación forma parte del proyecto. A medida que los organismos marinos se instalan sobre ellas, algunos detalles se van cubriendo y las piezas empiezan a integrarse visualmente en el arrecife. El parque puede visitarse buceando o haciendo snorkel en el extremo del muelle. En días con buena visibilidad, algunas de las esculturas también pueden distinguirse desde la superficie, aunque la experiencia completa se encuentra bajo el agua. Y los visitantes que regresen dentro de unos años probablemente no encontrarán las mismas esculturas que se instalaron en 2023. Seguirán siendo reconocibles, pero cada una irá acumulando vida marina, algas y pequeños organismos, siendo precisamente esa evolución la que ahora estudian los responsables del muelle.