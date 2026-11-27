Ricardo Bofill ya adelantó en 1985 el gran problema de España con las infraestructuras y la comunicación entre ciudades de nuestro país. El arquitecto catalán concedió una entrevista en televisión en la que dejó claro que esto supondría un reto para la España del siglo XXI. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las declaraciones de Ricardo Bofill, que se han hecho virales después de los trágicos accidentes de Adamuz y Urda.

Pedro Sánchez ha cometido muchas tropelías durante ocho años de Gobierno, pero la más importante, y por ello puede que se le recuerde, ha sido por ser el presidente de los trágicos accidentes de Adamuz y Urda que se han cobrado en el último año la vida de 115 españoles. A esto se une que su antigua mano derecha, José Luis Ábalos, está en la cárcel después de ser ministro de Transportes y el que le sustituyó, Óscar Puente, dimitió después del último accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Toledo y que se saldó con 69 víctimas mortales.

Pedro Sánchez heredó el que desde el aparato socialista catalogaron como «uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo» y todo hace indicar que lo entregarán como el que más víctimas se ha cobrado de los países del primer mundo. Y a esto hay que sumar el estado de unas vías faltas de mantenimiento, los constantes retrasos en los trenes y una cúpula de Adif en la que el Gobierno ha hecho y deshecho durante ocho años.

Lo que dijo Ricardo Bofill sobre las infraestructuras

Ricardo Bofill fue, hasta su fallecimiento en 2022, uno de los arquitectos más importantes de España, que en 1963 fundó Taller de Arquitectura y que en su día realizó grandes proyectos tanto en Barcelona como en el resto de países del mundo. En una entrevista realizada en 1985 a José María Íñigo en el programa Estudio Abierto, este arquitecto español ya habló del problema que tenía España con la comunicación y las infraestructuras.

Durante esta entrevista, José María Íñigo le hace a Ricardo Bofill la siguiente pregunta: «¿Dónde y cómo le gustaría a Ricardo Bofill que viviéramos los españoles, por ejemplo?». Y la respuesta ha sido recordada por varios medios de comunicación más de 40 años después.

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«Bueno, yo creo que tenemos un problema de comunicación y que tenemos todavía un problema de infraestructuras. Que hay carreteras por hacer y que hay que comunicar todos los pueblos de este país», apuntó Bofill en unas declaraciones que han adquirido más relevancia después de los trágicos accidentes de Adamuz y Urda.

«Yo creo que las ciudades no tienen que crecer más en este momento. Que lo que hay que hacer es comunicarlas mejor entre ellas, informatizarlas», dijo sobre el problema de la comunicación antes de hacer otra reflexión sobre la informatización en la que también ha acabado teniendo razón, teniendo en cuenta que esta entrevista es de 1985. «La posibilidad de la informatización es importante porque hace que se pueda vivir en los pueblos y que se pueda llegar a vivir en los pueblos mejor, quizás, de como se vive en las grandes ciudades. Esta será la novedad del siglo XXI», apuntó.