María Rosalía Rita de Castro (Santiago de Compostela, 23 de febrero de 1837 – Padrón, 15 de julio de 1885), conocida como Rosalía de Castro, fue una de las grandes poetisas de la historia y durante el siglo XIX fue una de las grandes referentes de la historia de nuestro país. Su poemario Cantares gallegos fue la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea y convirtió a la escritora en una de las precursoras de la poesía moderna en España. Consulta en este artículo la última reflexión viral y las mejores frases que ha dejado por escrito Rosalía de Castro.

Nacida en Santiago de Compostela en el seno de una familia humilde y bautizada con padres incógnitos (era hija del sacerdote José Martínez Viojo y de María Teresa de la Cruz de Castro), Rosalía de Castro pasó los primeros años de su vida en el campo, empapándose de la cultura trabajadora gallega que más tarde plasmó en obras que son historia de esta comunidad autónoma. Pasados los años, se mudó a Madrid, donde comenzó a escribir sus primeros versos, publicó La flor (1857) y se casó con Manuel Murguía.

Los historiadores cuentan que su pareja le dio el empujón anímico para publicar Cantares gallegos, publicada en 1863, que es una de las obras más importantes en la historia de Galicia, ya que está considerada como el escrito fundacional del llamado Rexurdimento, que dignificó el gallego como lengua literaria. En 1880 publicó Follas novas, que fue el segundo y último libro de Rosalía de Castro en lengua gallega. Más tarde publicó En las orillas del Sar (1884), además de varias obras como:

La hija del mar (1859)

Flavio (1861)

Ruinas (1866)

El caballero de las botas azules (1867)

El primer loco (1881)

Las mejores frases de Rosalía de Castro

Más que una poetisa, Rosalía de Castro está considerada como uno de los personajes más importantes dentro de la historia de Galicia, y también como una de las madres de la poesía moderna en España. Además, a lo largo de su vida y obra, la también venerada como una de las poetisas más ilustres de la literatura española en el siglo XIX, ha dejado un gran número de reflexiones por escrito que han sido un legado para los amantes de la lengua gallega y castellana. Estas son sus mejores frases: