La presente semana de estrenos ha estado marcada por la injusta y pobre distribución que Las nuevas desventuras de Cliff Booth ha tenido en el patio de butacas español. Sólo siete cines de nuestro país proyectan la esperada secuela de Érase una vez en Hollywood, que dirige David Fincher y escribe Tarantino. Pero por suerte, si no tienes cerca ninguna de esas salas, traemos una recopilación con el resto de novedades fílmicas que sí están disponibles en la cartelera comercial convencional:

Los estrenos de la cartelera

‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’

Disney vuelve a intentar lanzar un producto original de animación, tras los desastres recientes de Mundo extraño y Wish: El poder de los deseos. La trama de Hechizo nos pone en la piel de Billie, una adolescente impulsiva que, por accidente, desata unos poderes mágicos secretos que le llevarán de los suburbios al reino mágico de Hexe. A medida que se adentra en su particular viaje, Billy descubre secretos familiares que podrían cambiar para siempre el mundo mágico de las brujas.

‘Ahora los suegros son ellos’

En su afán de seguir produciendo secuelas de sagas a priori olvidadas, Hollywood –y en concreto Paramount– nos trae de vuelta a la familia Focker, liderada por Ben Stiller y su suegro, Robert DeNiro. Los años han pasado y ahora, el propio Greg Focker es quien debe hacer frente a la pareja de su hijo, interpretada por la gran estrella invitada: Ariana Grande.

‘Oro sin ley’

El debut cinematográfico de Padraic McKinley tiene como principal atractivo a sus dos estrellas protagonistas, Ethan Hawke y Russell Crowe. La trama nos sitúa en la Oregón de 1933, donde Samuel Murphy (Hawke) es separado de su hija y enviado a un campo de trabajo. Un día el alcaide Clancy (Crowe) le ofrece la posibilidad de liberarlo si consigue pasar oro de contrabando a través de una peligrosa senda salvaje. Pero, ¿Hasta dónde será capaz de llegar Murphy para reencontrarse con su querida hija?

‘Hermanas’

Un duelo interpretativo entre Elena Anaya y Emma Suárez siempre es un reclamo portentoso para cualquier amante del cine español. Aunque más que un duelo, el trabajo de Ione Hernández Sáenz nos habla del conflicto de dos mujeres bajo un caso de abusos sexuales, el cual traerá una profunda división familiar y la problemática de hacer daño a una parte de la misma para proteger la integridad de la otra.

‘Sanguine’

Fue la mejor película en el pasado Festival de Sitges y no se puede decir que no ofrezca lo que promete. La protagonista es Margot, una insegura estudiante de medicina que lucha por sobrevivir al ritmo frenético de las prácticas de urgencias y a la oleada misteriosa de una patología que su cuerpo está comenzando a replicar.

‘Todo el mundo quiere a Bill Evans’

Adaptando el libro de Owen Martell, este aplaudido drama biográfico pone el foco en el legendario pianista de jazz Bill Evans y su contrabajista Scott LaFaro, su alma gemela en la profesión. Después de una trágica desgracia, Evans deja de tocar por primera vez desde que era un niño, paralizado por el duelo.