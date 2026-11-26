Durante una visita familiar puede bastar un comentario para que de repente cambie el ambiente. Una opinión sobre la comida del niño, la ropa que lleva o la forma de responder a una rabieta puede sonar inocente, pero también hacer que los padres sientan que están siendo examinados. Por eso, algunos abuelos optan por no intervenir aunque crean que ellos lo harían de otra manera.

Ese silencio por parte de los abuelos no tiene por qué significar indiferencia ni pérdida de autoridad. Distintos especialistas en relaciones familiares explican que aceptar las decisiones de crianza de los hijos adultos forma parte de un cambio de rol que no siempre resulta sencillo. Los abuelos siguen teniendo experiencia, criterio y un lugar importante, pero ya no son quienes fijan las normas de esa casa. Y esta manera de actuar, o de responder, aprendiendo a acompañar sin corregir constantemente puede terminar acercándolos más a sus hijos y a sus nietos.

Los abuelos que se quedan callados durante las visitas no pierden autoridad

El psicólogo Laurence Steinberg, de la Universidad de Temple, ha explicado que criar a los propios hijos forma parte de la identidad adulta, y aunque muchas personas siguen valorando la aprobación de sus padres, necesitan sentir que pueden tomar decisiones propias y ejercer su papel sin estar justificándose continuamente. En este sentido, un abuelo o una abuela puede pensar que cierta rutina de sueño no tiene sentido, que el niño debería comer de otra forma o que una rabieta se resolvería mejor con otro método y el problema empieza a surgir cuando una diferencia se convierte en una observación.

De este modo, una visita que debería ser relajada acaba llenándose de explicaciones: por qué el niño no toma determinado alimento, por qué usa pantallas a cierta hora o por qué han decidido no castigarlo. Cuando eso se repite, la relación puede hacerse más tensa.

El cambio de papel de padres a abuelos

Para muchos abuelos, aceptar este nuevo lugar requiere tiempo. Durante años tomaron decisiones, organizaron horarios, atendieron llamadas del colegio, llevaron a sus hijos al médico y resolvieron problemas cotidianos, pero de repente, esos mismos hijos son adultos y son ellos quienes marcan las reglas de su familia. La psicóloga Terri Apter ha descrito esta etapa como una transición en la que se conserva mucha experiencia práctica, pero se dispone de menos autoridad. Esa diferencia puede resultar difícil de asumir, especialmente cuando el abuelo o la abuela cree que podría evitar un error dando un consejo.

Sin embargo, insistir cada vez que existe un desacuerdo puede provocar el efecto contrario al buscado. Si los padres sienten que cada decisión va a ser cuestionada, pueden terminar compartiendo menos cosas o limitando determinadas conversaciones para evitar conflictos.

Aconsejar cuando se pide cambia la relación

Kenneth Barish, profesor clínico de Weill Cornell Medicine, plantea una diferencia importante: los abuelos pueden ocupar el lugar de asesores, pero no el de supervisores. No es lo mismo estar disponible para cuando los hijos necesiten ayuda que examinar continuamente cómo están criando. Esa posición permite mantener la experiencia y el apoyo sin invadir. Si los padres preguntan qué harían ellos en una situación, el consejo llega en otro contexto y suele ser recibido de forma distinta.

Cuando disminuye la sensación de juicio, las visitas pueden hacerse más cómodas. Las conversaciones dejan de girar alrededor de correcciones y resulta más fácil compartir tiempo juntos sin que cada decisión cotidiana se convierta en motivo de discusión. Esto no significa que todas las relaciones familiares vayan a mejorar simplemente guardando silencio. Existen conflictos previos, distancia, heridas antiguas y situaciones en las que será necesario hablar. Pero elegir qué merece una intervención y qué pertenece a las decisiones de los padres puede reducir bastante la tensión.

Respetar las normas también es una forma de estar presente

Acompañar no equivale a desentenderse. Los abuelos pueden mantener una relación cercana con sus nietos respetando las indicaciones que reciben sobre horarios, alimentación, pantallas o golosinas. El hecho de seguir esas pautas transmite a los padres que sus decisiones se toman en serio. Hay más espacio para conversar, jugar, escuchar historias o compartir tiempo sin asumir la función de corregir.

Para algunos abuelos, el verdadero cambio está ahí, porque ya no tienen que demostrar que saben más ni recordar cómo hicieron las cosas cuando criaron a sus hijos. Su experiencia sigue estando disponible, pero no necesita imponerse en cada visita. Callarse ante una diferencia pequeña puede ser, en determinadas situaciones, una forma de respeto. Y cuando los hijos adultos sienten que pueden criar sin estar bajo examen, es más probable que busquen a sus padres cuando necesiten consejo, así que en lugar de perder sitio dentro de la familia, los abuelos pueden terminar ocupando un sitio distinto menos basado en la autoridad y mucho más en la confianza.