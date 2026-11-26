La inteligencia emocional no sólo se refleja en la forma de gestionar los propios sentimientos, sino también en la manera de comunicarse y relacionarse con los demás. Durante una conversación, ciertos gestos, respuestas y actitudes pueden ayudar a generar confianza. Las personas con un alto coeficiente emocional suelen prestar atención a cómo se expresan, escuchan con interés y tienen en cuenta las emociones ajenas.

Pero, ¿se puede determinar un coeficiente emocional bajo a partir de frases aisladas? Dirk Eilert, experto en expresiones faciales y lenguaje corporal, señala que «no existen frases aisladas que permitan identificar con fiabilidad un «bajo coeficiente emocional», ya que los diagnósticos psicológicos no funcionan de forma tan sencilla. Según declaraciones al Frankfurter Rundschau, publicado por Ippen.Media, «todos decimos algo impulsivo, despectivo o torpe bajo estrés en algún momento».

Cómo identificar a alguien con un alto coeficiente intelectual

Los patrones recurrentes «pueden indicar qué área de la inteligencia emocional necesita desarrollarse». En su modelo C-FEP, distingue cuatro funciones centrales del procesamiento emocional: la percepción de las propias emociones, la percepción de las emociones ajenas, la regulación de las emociones y la expresión emocional. A lo largo de estas cuatro líneas, se pueden identificar patrones lingüísticos típicos.

Reconocer e identificar las propias emociones

¿Hasta qué punto una persona sabe identificar lo que está experimentando en su interior? «Las investigaciones sobre la diferenciación emocional demuestran que influye si podemos percibir nuestros sentimientos de forma aproximada o con mucha precisión», señala Eilert. La situación se vuelve más complicada cuando alguien tiene dificultades para expresar lo que siente. «Los procesos emocionales son fundamentales para nuestra humanidad. Por lo tanto, la cuestión no radica tanto en si tenemos emociones, sino en cuán bien podemos percibirlas y categorizarlas conscientemente», señala el experto.

Entender las emociones ajenas

El segundo ámbito tiene que ver con la manera de interpretar los sentimientos de otras personas. Expresiones como «no seas tan dramático» o «eres demasiado sensible» descalifican la reacción del otro y la presentan como un problema sin tratar de entender qué hay detrás. Frente a esa actitud, «la toma de perspectiva comienza con la pregunta: ¿eué podría estar causando que esta situación sea tan significativa para esta persona en este momento?», explica Eilert. Las emociones no responden a criterios universales ni todo el mundo reacciona de la misma manera ante una situación.

Regular las emociones

La inteligencia emocional también está relacionada con la capacidad de gestionar los propios sentimientos y evitar que dirijan por completo las reacciones. Quienes tienen dificultades en este aspecto suelen responsabilizar a los demás de su estado de ánimo. En este contexto, según Eilert, es fundamental distinguir entre experimentar una emoción y decidir cómo actuar ante ella: «claro que el comportamiento de otra persona puede desencadenar una emoción. Pero lo crucial es cómo la gestiono posteriormente». «Ser emocionalmente competente significa ni reprimir las emociones ni actuar siempre impulsivamente», afirma.

Expresar los sentimientos

El cuarto ámbito se refiere a la forma de comunicar las emociones y los pensamientos. Frases como «siempre digo lo que pienso» o «así soy yo» pueden parecer muestras de sinceridad, pero en ocasiones sirven para evitar asumir la responsabilidad de cómo afectan nuestras palabras a los demás. «La expresividad emocional no implica menor claridad, sino más bien claridad más compatibilidad social», sostiene el expeerto. Según el investigador, una comunicación emocionalmente inteligente tiene en cuenta el efecto que pueden producir las palabras y acciones en otras personas.

La inteligencia emocional de una persona no se puede evaluar a partir de una frase aislada. Lo verdaderamente importante es observar las conductas que se repiten con el paso del tiempo. Tener dificultades para reconocer los propios sentimientos, restar importancia a las emociones de los demás o responsabilizar a otras personas de nuestras reacciones puede ser una señal de carencias en la competencia emocional.

Componentes

La inteligencia emocional se estructura en cinco grandes componentes: autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. Cada uno desempeña una función importante a la hora de comprender las propias emociones, relacionarse con los demás y afrontar las dificultades cotidianas.