Las guerras ya son híbridas. Los conflictos entre Estados no van a consistir en impresionantes batallas de carros ni de cazas ni de escuadras. Los grandes y carísimos artefactos seguirán existiendo, sí, pero su uso será más limitado.

Las nuevas armas son la inmigración, los drones, los sabotajes cibernéticos, la compra de líderes, la desestabilización mediante quintas columnas, etc.

Marruecos constituye un ejemplo perfecto.

En el norte (España, Francia, Bélgica, Estados Unidos…) recurre a la panoplia de ataques híbridos, como lanzar a docenas de miles de sus súbditos contra Ceuta, sobornar a políticos, penetrando en las estructuras de los Estados que quiere parasitar… Y en el sur, en el Sáhara, usa la fuerza militar tradicional contra los saharauis.

China también recurre a los medios híbridos, sobre todo tecnológicos y monetarios, a la vez que está construyendo una enorme flota, con un portaaviones de propulsión nuclear.

La guerra entre Rusia y Ucrania mezcla las antiguas formas de guerra con las nuevas. Con los frentes detenidos debido al dominio del aire por los drones, Moscú y Kíev emplean esta nueva arma no sólo para matar militares y civiles del otro bando, sino, más decisivo, para tratar de destruir los recursos económicos del enemigo. Por eso, los drones ucranianos bombardean refinerías y almacenes de petróleo rusos. Y los objetivos de Kiev se han extendido a los cientos de mercantes que forman la “flota fantasma” rusa en el Mediterráneo y el Báltico.

La última escaramuza se libró el 22 de noviembre en Bengasi (Libia). Al menos siete drones navales ucranianos atacaron en el puerto la corbeta rusa Merkury, mientras se abastecía de combustible y suministros, y, en mar abierto, el carguero Angara. Aparte de las bajas rusas, se registraron dos muertos entre las fuerzas navales del general Jalifa Haftar. El presidente ucraniano se atribuyó al día siguiente la operación y la justificó por la colaboración de Libia con Rusia.

Aunque Bengasi y su región están bajo el control de un gobierno con sede en Tobruk, rebelde a la autoridad del gobierno de unidad nacional, establecido en Trípoli y que cuenta con el reconocimiento internacional, ambas entidades se han puesto de acuerdo en protestar por el ataque, que legalmente constituye un acto de guerra y una violación de la soberanía libia.

El gobierno de Tobruk, encabezado por Osama Hammad, ha pedido a la ONU que se investigue si el personal ucraniano operó desde el oeste de Libia. Por su parte, Trípoli negó cualquier acuerdo con Kiev, calificó la operación de “acto de guerra”, exigió una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y solicitó incluir a Zelenski en las listas de terroristas.

Un día antes, el 21 de noviembre, varios drones ucranianos golpearon en el golfo de Finlandia un pequeño buque de carga ruso, Sparta II, que se dirigía a Kaliningrado, un territorio arrebatado por la URSS a Alemania en 1945 y que se encuentra entre dos miembros de la OTAN: Polonia y Lituania.

Esta guerra no respeta soberanías ajenas ni tratados internacionales. Los rusos violan los espacios aéreos de países de la OTAN, mientras los ucranianos destruyeron el gaseoducto Nordstream sin importarles que afectase a Alemania, uno de sus más fieles aliados.

Los puertos españoles admiten a todos los buques de bandera ucraniana, pero rechazan a los registrados bajo pabellón ruso, así como a aquellos que hayan cambiado su bandera después de la invasión. Las salvedades a la prohibición a las naves rusas son los casos de emergencia; el transporte de productos farmacéuticos, médicos, agrícolas y alimentarios; y el llamado paso inocente, en virtud del cual atraviesan el estrecho de Gibraltar los barcos tanto mercantes como militares rusos.

¿Podrían los buques rusos en las aguas de Gibraltar y los puertos, las refinerías y los depósitos de combustible españoles convertirse en objetivos militares de esta guerra? La tecnología para atacarlos existe y, como vemos, el derecho internacional no proporciona protección.

El factor que eleva ese peligro, sin embargo, es la presencia en España de los servicios secretos ucranianos y rusos (los primeros operan con el permiso y la colaboración del CNI). Vista la impunidad con que actúan las mafias del narco y del tráfico de personas, gracias al abandono en que el Gobierno de Sánchez ha dejado a las fuerzas policiales y militares en el sur de la península, cualquiera de ellos podría servirse del territorio español para lanzar ataques.