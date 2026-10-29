Los cazas polacos ya pueden disparar contra aviones rusos sin dudarlo: «Nuestros sistemas de puntería ya han sido mejorados»

Polonia ha modificado sus normas de interceptación para poder derribar objetivos sospechosos sin la necesidad de tener contacto visual. Sólo teniendo información procedente del radar y de su aparato de inteligencia la Fuerza Aérea polaca podrá derribar ataques rivales. «Ahora somos mucho más flexibles y podemos reaccionar más rápido», ha informado Ireneusz Nowak, general de división del ejército de Polonia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios en la defensa aérea polaca y los nuevos cazas que prepara para el año 2028.

Polonia es el muro de la Unión Europea ante una Rusia con la que mantiene una gran tensión después de la invasión de Ucrania. En los últimos meses, el enfrentamiento entre ambos países se ha intensificado, mientras desde el Kremlin hacen volar misiles cerca de la frontera que delimita el territorio ruso con la Unión Europea y la OTAN. Es decir, un ataque de Putin a Polonia sería el inicio de una guerra que posiblemente acabaría siendo mundial.

Hace unas semanas, Nikolai Patrushev, exjefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso y uno de los colaboradores más cercanos de Vladímir Putin, dijo que Polonia «dejaría de existir en dos o tres días» en caso de ataque por parte de Rusia. Esto vino a colación de unas declaraciones realizadas desde el Gobierno polaco, ya que Radoslaw Sikorski, su ministro de Exteriores, sacó pecho de la fuerza de la OTAN afirmando que: «Si Rusia nos atacara y nos quitáramos los guantes, creo que derrotaríamos a Rusia con bastante rapidez».

«Tenemos una abrumadora superioridad sobre Rusia en el aire. Si los ucranianos han sido capaces de inutilizar la mitad de la capacidad de refino rusa en seis meses, nosotros podríamos hacerlo en seis semanas y paralizar la otra mitad», afirmó en su día en unas declaraciones que calentaron el ambiente bélico que se vive entre ambos países y para el que ambos están preparados.

Las nuevas normas para los cazas polacos

Desde Polonia tienen activados sus cazas F-16 y sus defensas antiaéreas mientras Rusia sigue amenazando la frontera polaca. Por ello, desde el 1 de octubre, la Fuerza Aérea polaca ha modificado las normas de interceptación que permiten derribar objetivos sospechosos sin contacto visual, sólo a través de la información obtenida a través de su radar y aparatos de inteligencia.

Así lo declaró en el Foro de Seguridad de Varsovia Ireneusz Nowak, del ejército polaco, que dejó claro que el 80% de la atención de las fuerzas armadas se centra en la defensa aérea. «Estamos adquiriendo nuevos sistemas de armas y, básicamente, esperando su despliegue», explicó en declaraciones que recoge el medio Breaking Defense. «Ahora somos mucho más flexibles y podemos reaccionar más rápido», afirmó en declaraciones que también recoge Focus Online.

Este nuevo modelo de interceptar drones y misiles enemigos introduce grandes cambios, ya que el piloto ya no tendrá que identificar visualmente una nave a corta distancia para atacarla. Ahora, podrá tomar esta decisión en base a la información a la que se acceda a través del radar y otros sistemas de su material de inteligencia. Para ayudar a enfrentar los ataques de Rusia, también se compartirán estos datos con Ucrania.

Estas novedades llegan a la espera del nuevo sistema de defensa terrestre y aérea que llegará en un plazo de tres o cuatro años a Polonia. A día de hoy, Polonia cuenta con cazas F-16 y cazas surcoreanos FA-50GF para combatir con los drones, pero espera para finales del año 2028 hasta 36 FA-50PL de última generación con los que poder combatir contra sus enemigos.