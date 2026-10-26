Trump quiere a su aliado Viktor Orbán al mando de la ONU y dice que Rusia y China lo apoyarían

Trump abomina de la ONU, por eso quiere que alguien de su confianza la lidere. De ahí que, probablemente, Casa Blanca haya propuesto este lunes al ex presidente húngaro Viktor Orbán como candidato a secretario general de las Naciones Unidas. Estados Unidos asegura que China y Rusia apoyarían conjuntamente su candidatura para reemplazar a António Guterres.

Han sido responsables de la Administración de Trump los que han impulsado la idea de un candidato conjunto de EEUU, Rusia y China. Los tres países también han confirmado que el Gobierno de Donald Trump respalda a Viktor Orbán, aliado de EEUU, para el puesto de secretario general de la ONU.

Según el periódico estadounidense The Wall Street Journal, aunque no se ha cerrado, se estima que Estados Unidos, China y Rusia «quieren lo mismo», por lo general «lo consiguen», dado que los tres países tienen derecho a veto en el organismo.

El segundo mandato de cinco años del actual secretario general, António Guterres, concluye el 31 de diciembre. El procedimiento de selección de la ONU dictamina que se necesitan al menos nueve votos a favor y ninguno de los cinco miembros permanentes puede ejercer su veto.

Tras esa recomendación, le corresponde a la Asamblea General nombrar al secretario general. Francia y el Reino Unido, también miembros permanentes del Consejo de Seguridad, podrían bloquear la candidatura incluso si Estados Unidos, Rusia y China respaldaran a Orbán.