Gabriel Le Senne: «Esto no se sabe, pero con Aznar pedí entrar en el PP y debieron extraviar el formulario»

En algún momento de su vida, Gabriel le Senne intentó afiliarse al Partido Popular. Sin éxito. En esta entrega de la entrevista concedida por el presidente de Vox en Baleares a OKBALEARES, Le Senne observa también los movimientos de su partido ante Donald Trump, el Papa o Giorgia Meloni. También habla de su reciente viaje a Hungría en el que parece que no dio mucha suerte a Víktor Orbán.

PREGUNTA.- Usted formó parte de la delegación que recientemente viajó a Hungría para apoyar a Viktor Orbán. Hay analistas que, después del resultado de las elecciones, vaticinan una especie de cambio de tendencia respecto a la fuerza o el empuje electoral que pueda tener VOX. ¿Está usted de acuerdo? ¿Es posible eso? Que una cosa lejos condicione resultados cerca.

RESPUESTA.- Bueno, todo influye, pero la verdad es que fue un viaje muy interesante. Lo disfruté mucho, efectivamente, con buena parte de la cúpula nacional. Fue una ocasión para hablar, aprender y también aprender de Orbán, porque han estado 16 años en el gobierno allí. Claro, es inevitable que el poder desgaste, y al cabo de una etapa tan larga pues eso desgasta mucho, ¿no? Pero sí que me llamó la atención viendo Budapest; se notaba mucho su historia. Por ejemplo, se veían los grandes edificios de hace 100 años del Imperio Austrohúngaro, el Parlamento, la ópera donde estuvimos. Son edificios estupendos, maravillosos. Y luego se veía la huella del comunismo. Incluso cuando llegabas en el avión se veían barrios enteros de casas iguales, con unas farolitas que apenas daban luz, y todavía se nota. Y ahora se notaba el dinero nuevo que está entrando en los últimos años. El país iba bien y de hecho veía un gráfico el otro día del poder adquisitivo que han ganado los ciudadanos húngaros: espectacular. En cambio, en España, estamos estancados completamente en las últimas dos décadas.

P.- Con tradición del PP en su familia, ¿Nunca ha tenido el carnet del Partido Popular?

R.- Aunque curiosamente esto no se sabe, sí que pedí entrar como militante. Lo que pasa es que esto fue en el año 2000, yo estudiaba en Madrid, con Aznar y tal, pero se debió extraviar el formulario porque nunca más supe.

P.- ¿Está con Trump o con el Papa?

R.- ¿Hay que elegir? Yo con los dos. A ver, con el Papa evidentemente porque es la cabeza de la Iglesia Católica y soy católico. Y Trump… bueno, creo que era una alternativa mil veces mejor que Kamala Harris, mil veces mejor. Y luego se está también tergiversando todo lo que hace Trump. Hay que tener en cuenta que no solo está con el bloque de Rusia, China, Irán, Cuba, Venezuela, etcétera, que se están enfrentando en todos los ámbitos globalmente, sino que también tiene enfrente a toda la maquinaria propagandística y casi todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero él está haciendo algo muy importante que es cambiar ese marco ideológico «progre» o socialista, podemos decir directamente, que está súper metido en las universidades americanas, por ejemplo, que han sido el germen de tantas cosas. Él lo que no tiene es miedo —ahí engarza con Vox—, miedo ni a nada ni a nadie. Y además se ha jugado la vida.

P.- El choque con el Papa, por ejemplo, ¿es un error?

R.- El choque con el Papa se lo podía haber ahorrado, y también se lo podía haber ahorrado el Papa, porque el Papa no está hablando de fe y moral, sino que está opinando sobre una cuestión política concreta, que es una cuestión difícil como es Irán. Irán, igual que Cuba y Venezuela —que son los asuntos con los que está lidiando Trump últimamente— son tres dictaduras espantosas. Lamentablemente solo la izquierda más radical es capaz de defenderlas: Venezuela, Cuba, Irán… tres regímenes que llevan décadas masacrando y arruinando a sus pueblos, que se ven obligados a irse de allí. ¿Cómo se les puede defender? Entonces, Trump está haciendo cosas muy opinables, si se podía ahorrar muchas polémicas y salidas de tono pues sí, pero si al final consigue cambiar esos tres regímenes, yo creo que hay que hacerle un monumento.

P.- ¿con Trump o con Meloni? Que es otro lío.

R.-Bueno, nosotros somos muy cercanos a Meloni, que siempre ha sido aliada de Vox y además es amiga personal de Santiago Abascal. También se lo podían haber ahorrado. Muchas veces en política hay enfrentamientos que se pueden ahorrar y yo no soy de enfrentamientos. Procuro ahorrarme todos los que puedo, aunque lamentablemente hay veces que hay que enfrentarse y hay que hacerlo, como pasó en esa desgraciada sesión del Parlament. Hay veces que por principios tienes que poner orden y hay que hacerlo.