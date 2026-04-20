Gabriel Le Senne: «Nuestro objetivo será modificar la Ley de Normalización Lingüística con la idea de derogarla»

Lengua y Educación han sido las dianas constantes durante esta legislatura para Vox. En la entrevista concedida a OKBALEARES, Gabriel Le Senne justifica unos avances que considera que se han quedado a medio camino. El catalán será un objetivo prioritario en la próxima legislatura, con anuncios contundentes.

P.- Su partido en el Parlament se ha quejado en distintas ocasiones en esta legislatura de falta de lealtad del PP con los acuerdos alcanzados. ¿Está usted de acuerdo?

R.- En general todo ha resultado mucho más difícil de lo que debería haber sido. Yo vengo del mundo de la abogacía y estoy acostumbrado a negociar acuerdos. Sé que hay negociaciones más fáciles y más difíciles, pero cuando llegas al acuerdo, pues se tiene que cumplir, ¿no? Todo eso resulta muy difícil en esta legislatura. Yo tengo la esperanza de que en el futuro pueda ser más sencillo, pero bueno, también lo han dicho en la dirección nacional en las negociaciones que está habiendo: no sólo estamos pactando las medidas, sino también garantías de cumplimiento, porque a veces para sacar el acuerdo la gente accede a condiciones que luego no se ejecutan. Yo entiendo que es difícil luego cumplir y ejecutar las cosas, es decir, es más fácil ponerlo por escrito que luego hacerlo efectivamente. Pero cuando se pacta algo se tiene que hacer.

P.- ¿La Conselleria de Educación será una de las exigencias ante el PP si se dan las circunstancias para formar gobierno en Baleares?

R.- Bueno, eso no lo puedo asegurar ni descartar. Eso veremos. Pero lo que sí está claro es que, en cualquier caso, nosotros queremos cambios profundos en educación. Eso sí es así, lo sabe todo el mundo. Además me parece fundamental porque es que todos los padres lo sufrimos. Vemos lo que les enseñan a los niños y cómo se lo enseñan. Sabemos que todas las leyes ideológicas de la izquierda —a veces con el PP, que ha conseguido que compre ese marco mental de la izquierda— incluyen un apartado del currículum educativo que impone materias a los jóvenes, y eso es algo que debemos cambiar porque lo sufrimos los padres y lo vemos. No sé, por poner un ejemplo, el otro día estaban estudiando Historia de España en catalán, los Reyes Godos en catalán… Pues claro, es que los propios profesores dicen que les va a faltar luego el vocabulario. Hemos llegado a cosas… Aquí nadie va contra el catalán, por más que diga la izquierda, que siempre nos demoniza y tergiversa lo que decimos. El catalán o mallorquín o balear, como queramos llamarlo, es la lengua de mis abuelos paternos. Nadie va en contra del catalán. Lo que hay que poner es un poco de sentido común y que los padres recuperen una capacidad de elección; porque yo entiendo que si una familia es de lengua materna catalana, quiera que sus hijos estudien más catalán, pero tienen que respetar que si se da la situación contraria, pues también podamos elegir, siempre que se aprendan las dos lenguas, que son dos lenguas oficiales y que entiendo que todos queremos que sepan.

P.- Eso quiere decir que se puede aventurar que ante un hipotético acuerdo de gobierno con el PP, la Ley de Normalización Lingüística está contra la pared?

R.- Desde luego, es un objetivo nuestro prioritario. Por lo menos modificarla, e idealmente derogarla. Si no se ha normalizado ya el catalán, yo no sé cuándo se va a normalizar.

P.- En distintas ocasiones ha alertado usted de la sustitución de los españoles. Habla de dos causas: la baja natalidad y la inmigración desaforada, desmesurada. ¿En qué se basa para llegar a esa conclusión?

R.- Claro, esto la izquierda dice que es una teoría conspiranoica, el «Gran Reemplazo». Pues yo diría que no es ninguna teoría, sino que es un hecho. Es un hecho al que estamos asistiendo y que todo el mundo está viendo. Aquí en Palma lo estamos viendo, y ahora que con el partido recorro pueblos del interior de la isla, también se está viendo. Entonces, la baja natalidad es un fenómeno que está pasando en todos los países desarrollados. Yo creo que influye la ideología y que algunos impulsan la ideología para conseguir ese efecto, pero además la propia prosperidad y los medios que ha desarrollado la humanidad pues nos conducen a ese problema. Creo que es un problema gravísimo que hay que abordar y que, por ejemplo, la Iglesia debería abordar mucho más; está vinculado a una crisis de la familia y del matrimonio. Por tanto, creo que esto es un tema fundamental para la Iglesia, que debería poner ahí la lupa y no la pone. Pero bueno, yo no voy a hablar de la Iglesia, sino de la política.

P.- y le han llovido críticas…

R.- Sí, pero yo creo que es un tema partidista. Es decir, que hay pocos niños es un hecho y no debería ser ningún problema para nadie decir «oiga, hay un problema». Todo el mundo habla. Y el envejecimiento, y las pensiones… Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre esto? ¿Se puede hacer algo? Yo simplemente he puesto ese tema sobre el tapete porque lo están ignorando. ¿Y por qué lo están ignorando? Pues porque a algunos les parece bien, eso pienso yo. Ahí ya entramos en el terreno de la conspiración; bueno, hay opiniones, pero que tenemos un problema de que hay pocos niños, eso es así. Vamos a tener escuelas que lo van a pasar mal, universidades… eso va a ir llegando al mercado laboral. Ellos mismos lo dicen y conectan con el otro fenómeno: «no, es que como hay pocos niños tenemos que importar inmigrantes». Ah, cojonudo. ¿Y esa es la solución óptima? ¿Y qué pasa si primero…? ¿Cuántos inmigrantes necesitamos para reemplazar a esos niños? Reemplazar… ellos mismos están hablando de reemplazo. Estamos reemplazando los niños que nos faltan con inmigrantes venidos de fuera. ¿Eso realmente es un sustituto idóneo? Porque esos niños que no nacen al final son familias que no van a tener quien los cuide cuando sean ancianos, y eso no se puede sustituir. Y luego estamos sustituyendo jóvenes preparados que hemos formado nosotros en nuestras universidades y se están yendo a otros países más ricos porque pagan mejor.