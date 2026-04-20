Pilar Colás, CEO de Logista Iberia, ha asegurado que, «como española», le da «mucha envidia» la «estabilidad a nivel de fiscalidad» que tiene la Italia de Giorgia Meloni. En ese sentido, la directiva de la empresa del Ibex 35 ha dejado caer que el Ejecutivo italiano transmite mucha más tranquilidad al sector privado que el español al estar más consolidado y sufrir menos vaivenes.

Esto resulta especialmente llamativo dada la inestabilidad política que ha sufrido el país mediterráneo a lo largo de su historia reciente. Sin ir más lejos, desde 2011, España ha tenido tan sólo dos presidentes del Gobierno. Sin embargo, en ese período, Italia ya ha visto pasar a siete.

En los últimos 20 años ha sido habitual observar ejecutivos de uno o dos años en el Palacio Chigi. Una tendencia que rompió Meloni, pues lleva ya cuatro años en el poder, algo que no sucedía desde la primera legislatura de Silvio Berlusconi.

Mientras tanto, la política española se ha caracterizado en los últimos años por todo lo contrario. Por primera vez en la historia democrática, el presidente del Gobierno no ha sido el líder del partido político más votado. La división parlamentaria y su configuración multipartidista están dando un nuevo enfoque a España.

Logista sobre la estabilidad fiscal

En ese contexto, la CEO de Logista ha asegurado que las autoridades deben «regular», pero «proporcionalmente». La directiva ha defendido que es necesario «dar estabilidad» y, para ello, ha puesto como ejemplo a Italia.

«En Italia, las empresas tienen una clara idea de lo que va a pasar, como mínimo, en los próximos tres años a nivel de fiscalidad, algo que es importantísimo para invertir», ha argumentado la profesional.

«A mí, como española, me da mucha envidia, sinceramente», ha espetado, dejando entrever que España carece del mismo nivel de estabilidad a nivel fiscal que la nación que preside Meloni.

La profesional realizó estas declaraciones durante una mesa redonda tras la presentación del informe titulado El impacto socioeconómico de Philip Morris en España: empleo, oportunidades y progreso.

Cabe destacar que Colás ha sido CEO de Logista Italia durante años, según consta en su perfil profesional de LinkedIn. Es decir, la directiva conoce a fondo la realidad de ambos países. Logista, por su parte, se posiciona como el referente en distribución integral para el comercio de proximidad en el sur de Europa.

La compañía gestiona de principio a fin la cadena de suministro de productos clave como tabaco, farmacia, libros y servicios electrónicos y cuenta con una red que supera los 200.000 puntos de venta. Esta compañía es la sucesora de la histórica Tabacalera, forma parte del Ibex 35 y destaca especialmente por su capacidad logística de extremo a extremo.