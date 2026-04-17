El Ibex 35 cae el 0,1% en la apertura pero mantiene los 18.000 puntos

El Ibex 35 ha abierto la jornada de este viernes, 17 de abril de 2026, con una caída del 0,1%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 18.069,5 puntos, por encima de la barrera de los 18.000 enteros. El índice sigue sufriendo los vaivenes causados por la guerra de Irán. No obstante, los mercados comienzan a ser más optimistas con respecto a este conflicto.

Uno de los asuntos más importantes ha sido que Portugal ha señalado a Red Eléctrica (Redeia) como culpable del apagón que dejó en cero energético a la Península Ibérica el pasado 28 de abril y el Ministerio de Ambiente y Energía baraja pedir una indemnización al Gobierno de Sánchez por los daños ocasionados a su país.

Por otro lado, el precio del petróleo de calidad Brent se ha moderado en las primeras horas de este viernes. Esto se produce ante las expectativas de nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán este fin de semana y tras el alto el fuego de diez días en el Líbano acordado con Israel, pero del que ya se están denunciando violaciones.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada que es «probable» que a lo largo de este fin de semana haya negociaciones con Irán tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní.

«Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates», ha advertido el mandatario en declaraciones a la prensa, agregando que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo «increíble» porque Teherán «no puede hacer negocio».

Empresas del Ibex 35

En el terreno empresarial, BBVA ha informado de que va a proceder a amortizar anticipadamente una emisión de cédulas territoriales lanzada en 2021 por importe de 2.000 millones de euros.

De su lado, Inmobiliaria del Sur (Insur) ha anunciado la incorporación de Fátima Sáez del Cano como nueva directora general de la compañía a partir del próximo mes de mayo, en sustitución de Francisco Pumar, que asumirá ahora la presidencia del grupo.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Sacyr (+0,68%), Cellnex (+0,64%), IAG (+0,56%), Telefónica (+0,52%), Mapfre (+0,33%), Aena (+0,31%) y Merlin (+0,27%). En el extremo contrario, los valores que más se dejaban eran los de Acciona (-0,91%), Acciona Energía (-0,9%) y Solaria (-0,79%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaron la sesión de hoy con signo mixto, ya que el Ftse100 de Londres bajaba un 0,1%, mientras que el Cac40 de París y el Dax de Fráncfort se alzaban un 0,2%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1775 billetes verdes, mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años crecía hasta el 3,5%.