En la rueda de prensa tras la Comisión de Investigación del Apagón, Alicia García, portavoz del PP ha exigido la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen y el cese de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, como responsables del apagón.

«La responsabilidad del apagón es del Gobierno de Sánchez, que ha antepuesto la ideología a la tecnología: despreció las alertas y cuando llegó la catástrofe se dedicó a mentir y a la búsqueda de terceros culpables o culpables ajenos», ha insistido García.

«Ya se sabía la posibilidad de un apagón, las alertas y las señales existían. Y la falta de responsabilidad y de reacción son los culpables. Aagesen y Beatriz Corredor no atendieron a tiempo y no hicieron caso a los avisos y no se activó desde REE un protocolo de emergencia para evitar el apagón. Después llegaron las mentiras, la ocultación de pruebas y la búsqueda de culpables ajenos», ha defendido la portavoz del PP.

«Podemos afirmar con toda la rotundidad que se conocía al menos tres meses antes el apagón. Y digo al menos por qué los trabajadores de red Eléctrica y los operadores venían detectando señales de riesgo y diagnosticando con precisión lo que estaba ocurriendo en el sistema», ha concluido.

«Aagesen mintió sobre el apagón»

«El apagón fue el resultado de una sobretensión por energía fotovoltaica. En consecuencia, Aagesen mintió y ha mentido hoy en el Congreso de los Diputados. Desde entonces ha habido opacidad y un relato exculpatorio», ha señalado.

Por otro lado, la portavoz del PP ha explicado punto por punto las responsabilidades de las que se acusa a Aagesen y a Beatriz Corredor. «La presidenta de REE, Beatriz Corredor conocía la vulnerabilidad del sistema y no adoptó medidas preventivas, reaccionó tarde el día del apagón y no colaboró con la Comisión. Por su parte, Aagesen mantiene políticas sectarias heredadas de Teresa Ribera y se cruza de brazos ante el riesgo e intentar ocultar la verdad», ha expuesto.

Asimismo, Alicia García ha resaltado que de esta situación se deduce que «es imprescindible paralizar el cierre de las centrales nucleares porque tenemos un ejemplo próximo que es el cierre de Almaraz, que puede suponer un torpedo directo en nuestro sistema eléctrico. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dice la experiencia acumulada y lo dirá el dictamen que emita esta Cámara».

«El 7 de abril, apenas tres semanas antes del apagón, Red Eléctrica reconoce que en algún momento nos la damos seguro y la operadora apunta al cierre de nucleares como punto de inflexión. Un operador dijo creo que vamos a ver un cero gordo, y lo vimos. Es decir, tres meses antes del apagón, el 31 de enero, ya se hablaba directamente de la posibilidad de un cero, de un colapso, de un apagón. Por tanto, podemos concluir, y así lo hacemos, que las alertas, las señales y los avisos existían. El problema no fue la falta de avisos, sino la falta de responsabilidad y la falta de reacción ante esos avisos», defiende.

De igual forma ha destacado que «pagamos más impuestos que nunca y tenemos vías rotas, socavones en las carreteras y además el apagón. Un apagón que causó perdidas económicas, riesgos en las infraestructuras y otras causas muy graves» que afectaron a la vida de las personas.