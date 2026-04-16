Reunión de máxima urgencia en Bruselas ante la emergencia en el campo

La Comisión Ejecutiva de COAG se reunirá este viernes en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en una ‘reunión de máxima urgencia’ ante la ‘tormenta perfecta’ que amenaza la sostenibilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones profesionales, según han informado en un comunicado.

En concreto, la escalada bélica en Irán desde marzo, con el cierre del Estrecho de Ormuz y el consiguiente repunte del gas natural europeo, ha desatado una segunda crisis de costes para el sector agrario apenas tres años después del devastador shock de 2022.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha subrayado, «los fertilizantes nitrogenados han subido más de 50% en apenas un mes y llenar hoy, en plena siembra de primavera, el depósito del tractor cuesta el triple que antes del inicio de la guerra en Oriente Medio».

De esta forma, COAG reclamará a Hansen la activación de forma «inmediata» del artículo 219 de la OCM única para autorizar medidas excepcionales de apoyo a los sectores más golpeados, y la puesta en marcha de un marco temporal de ayudas de Estado para insumos agrícolas, replicando el esquema aprobado tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En el encuentro también exigirá respaldo de Bruselas a las medidas fiscales ya solicitadas en España, como el IVA reducido al 10% para insumos agrícolas y bonificaciones en el IBI rústico. Asimismo, se pedirá al comisario que la UE acelere la hoja de ruta europea de autonomía estratégica en fertilizantes, producción doméstica de urea y amoníaco con gas competitivo y diversificación frente a la dependencia rusa.

Padilla ha recalcado que «la guerra de Irán no puede ser otra crisis pagada íntegramente por el agricultor y el ganadero», y ha añadido que denunciará el componente especulativo en la cadena de suministro, ya que parte de las subidas de precio afectan a insumos adquiridos antes del estallido del conflicto.

Por otro lado, COAG pondrá sobre la mesa del comisario el debate estructural que definirá el futuro de la agricultura europea, como es el diseño de la PAC post-2027 y el Marco Financiero Plurianual.

La organización agraria ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta de fusionar la PAC en un fondo único con la política de cohesión, una fórmula que diluiría su carácter sectorial y abandonaría a su suerte a las pequeñas y medianas explotaciones y reclamará que se mantenga la arquitectura de dos pilares, aplicar un tope de 60.000 euros por beneficiario en los pagos directos del Primer Pilar, para que los fondos vayan a agricultores reales y no a grandes tenedores de tierra, y reforzar el Segundo Pilar, precisamente el que financia el relevo generacional y las zonas rurales desfavorecidas.

Además, COAG planteará un plan especial para incentivar el relevo generacional en el campo, ya que de aquí, a 2030 seis de cada 10 agricultores entrarán en edad de jubilación en España.

Durante la reunión, los representantes de la organización agraria abordarán la política comercial de la UE, mostrando su rechazo a los acuerdos de libre comercio agrícola con terceros países y a la competencia desleal que legitiman.