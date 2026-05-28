La semana pasada Uber Eats trató de comprar la compañía Delivery Hero, propietaria de Glovo, por un precio de unos 33 euros por acción. Sin embargo, esta oferta ha sido rechazada desde el grupo alemán de reparto de comida a domicilio. Se espera que Uber Eats vuelva a hacer una oferta y que en esta ocasión Delivery Hero no bajaría de los 40 euros por acción para vender. Además, este no es el único problema con el que se habría encontrado Uber Eats para comprar Delivery Hero, ya que también ha surgido un nuevo comprador. Se trata de DoorDash, otro delivery de origen estadounidense igual que Uber Eats.

En concreto, la oferta que ha hecho Uber Eats sería por el 100% de Delivery Hero, que es la propietaria de Glovo y, por tanto, cuando se hizo la primera oferta, la compañía estaba valorada en más de 10.000 millones de euros. No obstante, tras la oferta, Delivery Hero se disparó en la Bolsa de Fráncfort, por lo que el repunte elevó la capitalización bursátil de la empresa alemana por encima de los 11.000 millones de euros.

Tras la subida y al tener que hacer una reoferta de 40 euros por acción, la valoración de Delivery Hero subiría hasta los 12.163 millones de euros. Además, lo más probable es que Delivery Hero no baje el precio a Uber ahora que ya ha encontrado otro comprador interesado con el que está negociando, DoorDash. De igual forma, la situación de Uber es más complicada al comprar Delivery Hero, ya que, aunque es de origen estadounidense, ya cuenta con un mercado muy reforzado en Europa y, por tanto, tendría que hacer recorte de plantilla si adquiere el delivery alemán en los países en los que sí coinciden en mercados en los que ya tiene el dominio Uber.

Por tanto, lo más probable es que finalmente Uber intente conseguir la compra de Delivery Hero por un precio que no sea ni los 33 euros, ni los 40, sino un precio intermedio cercano a los 37 euros por acción.

Revalorización de Delivery Hero

Las acciones de Delivery Hero llegaron a subir este lunes más de un 12% en los primeros compases de la sesión en la Bolsa de Fráncfort, después de que la empresa confirmara durante este sábado el interés de Uber en lanzar una oferta de adquisición y tras publicarse en prensa que el precio inicial podría mejorarse.

Así, los títulos de Delivery Hero llegaron a avanzar este lunes hasta un 12,35%, alcanzando los 37,74 euros por acción. En lo que llevamos de año, la compañía de reparto acumula una revalorización superior al 60%.

De hecho, el desencadenante de esta subida fue la confirmación por parte de Delivery Hero de tal oferta, debido a que publicó en su página web el siguiente comunicado: «Delivery Hero confirma el acercamiento de Uber respecto a una posible oferta de adquisición».