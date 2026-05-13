Glovo acuerda un ERE con los sindicatos que afectará a 436 repartidores

Glovo y los representantes sindicales de la plantilla han acordado reducir a 436 personas las afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La cifra supone unas 300 menos de lo previsto inicialmente.

Glovo ya explicó a OKDIARIO que la necesidad de este ERE se debe a que la compañía «se ve obligada a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre». La empresa inició entonces un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, en el que se han reducido en más de 300 los afectados por el plan de reducción de plantilla.

Entre Glovo y los sindicatos han pactado que se abonen 37 días por año trabajado, cuatro más que el máximo fijado en el Estatuto de los Trabajadores por despido improcedente. Sin embargo, la cifra será de 42 días en aquellos territorios sin posibilidad de recolocación.

Para el cálculo de las cifras a desembolsar, computará el periodo que los empleados hayan figurado como autónomos, y, asimismo, se revisará el régimen disciplinario con el que Glovo ha realizado muchos de los despidos de los últimos meses.

Las causas del ERE

El ERE se fundamenta en «causas organizativas y productivas», ante la necesidad de adaptar la estructura operativa para garantizar su viabilidad y competitividad.

De acuerdo con la empresa, el actual sistema de reparto, llamado Gen2, «ha demostrado ser ineficiente y ha provocado una notable caída en la calidad del servicio, especialmente en poblaciones de tamaño medio y pequeño».

Esta situación, indica la plataforma, hace «imprescindible, principalmente, la transición al modelo Gen1», en el que la compañía no asume la operativa de reparto.

La propuesta inicial del ERE contemplaba la salida de 766 repartidores y la afectación de servicios en las provincias de Barcelona, Tarragona, Gerona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Guipúzcoa, además de Ceuta y Melilla.