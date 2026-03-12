La empresa de delivery Glovo acaba de anunciar un ERE de 750 personas. Todo ello tras haber tenido que contratar a todos sus autónomos durante el pasado mes de julio de 2025, tras las exigencias del Gobierno de España y, en concreto, de Yolanda Díaz. Así, la decisión se toma casi un año después de que Glovo se adaptara a la Ley Rider y abandonara el sistema de falsos autónomos. Esto le llevó a regularizar a la mayoría de su plantilla que se estima por encima de los 13.000 empleados.

No obstante, Glovo ha explicado a OKDIARIO que la necesidad de este ERE se debe a que la compañía «se ve obligada a reducir su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España para evitar su cierre».

Además, hay que destacar que la compañía fue la última en adaptarse a la Ley Rider impulsada por el Ministerio de Trabajo para contratar a los repartidores como asalariados. Y que al final Glovo cedió tras las presiones de Yolanda Díaz que les lanzó varias amenazas como que no iba a permitir que se «colocaran al margen de la ley».

Por tanto, Glovo acaba de anunciar recortes de personal en 60 ciudades, pero, sin embargo, también ha indicado que para el resto de ciudades, que superan las 800 en toda España, la app de Glovo mantiene de momento su operativa habitual.

De igual forma, Glovo ya ha abierto el periodo de consultas para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se estima afectará a un máximo de 750 repartidores que operan en estas zonas afectadas.

«Tras esta difícil decisión, la compañía seguirá trabajando para consolidar el modelo operativo y ofrecer la mejor experiencia posible a los usuarios y establecimientos que confían en la app», han asegurado desde Glovo.

De esta forma, la reducción de plantilla afectará a 60 localidades que se encontrarían en las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas, Gipuzkoa, Ceuta y Melilla, entre otras.

Las causas del ERE

El ERE se fundamenta en «causas organizativas y productivas», ante la necesidad de adaptar la estructura operativa para garantizar su viabilidad y competitividad.

De acuerdo con la empresa, el actual sistema de reparto, llamado Gen2, «ha demostrado ser ineficiente y ha provocado una notable caída en la calidad del servicio, especialmente en poblaciones de tamaño medio y pequeño».

Esta situación, indica la plataforma, hace «imprescindible, principalmente, la transición al modelo Gen1», en el que la compañía no asume la operativa de reparto.

Yolanda Díaz responde a Glovo

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que España no permitirá «ningún chantaje» por parte de Glovo ni «ningún otra empresa» tras anunciar la empresa de reparto que pretende ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores de 60 localidades de España.

«En España sólo se trabaja con derechos y eso garantiza la Ley Rider», ha expuesto Díaz en un mensaje en su cuenta de Bluesky a la vez que ha indicado que desde el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo garantizarán que Glovo «cumpla».