Estrecho de Ormuz: geografía, importancia estratégica y datos clave

Hay lugares en el mundo que parecen pequeños en el mapa, pero tienen un impacto gigantesco. El Estrecho de Ormuz es uno de ellos. A simple vista, no llama demasiado la atención. No es un océano inmenso ni una ruta turística famosa. Sin embargo, lo que ocurre aquí afecta a millones de personas en todo el planeta. Y no es una exageración.

La geografía

El conocido en estos días Estrecho de Ormuz está situado entre Irán y Omán, en el Golfo Pérsico, y se constituye como el punto que hace de puerta natural de salida a los recursos y energías desde Oriente Medio al resto de todo el mundo. Y ahí está la clave. No es solo un paso marítimo, es una pieza esencial del engranaje global.

En su punto más estrecho, el paso mide unos 33 kilómetros. No parece demasiado reducido, pero la realidad es que los barcos no utilizan todo ese espacio.

El tráfico marítimo está organizado en carriles, igual que en una carretera. Y aquí es donde todo se comprime: unos 3 kilómetros de ancho para cada sentido, con una zona intermedia que actúa como separación.

Dicho de otra forma, miles de barcos, muchos de ellos gigantescos, circulan por una especie de autopista muy estrecha sobre el mar.

La profundidad del estrecho también juega un papel importante. Permite el paso de petroleros de gran tamaño, incluidos los VLCC, que transportan enormes cantidades de crudo en un solo viaje. Sin esa profundidad, el flujo comercial sería mucho más limitado.

Un punto muy delicado

Ahora bien, esa combinación de tráfico intenso y espacio reducido convierte al estrecho en un punto delicado. Cualquier incidente, por pequeño que sea, puede complicar la circulación. Y cuando hablamos de petróleo, eso nunca es un asunto menor.

La arteria energética del planeta

Aquí es donde el Estrecho de Ormuz cobra toda su importancia. Por este paso circula entre el 20% y el 30% del petróleo que se comercia en el mundo. Dicho así, puede sonar abstracto. Pero si lo llevas a algo más tangible, la cosa cambia: aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo pasa por aquí.

Y no solo se trata de crudo. También atraviesan el estrecho grandes volúmenes de gas natural licuado, especialmente desde Qatar, uno de los mayores exportadores del planeta.

Esto convierte a Ormuz en una especie de válvula energética global. Si funciona con normalidad, todo fluye. Si algo falla, el impacto se nota enseguida.

Un ejemplo claro: cuando aumenta la tensión en la zona, los precios del petróleo suelen subir casi de inmediato. Los mercados reaccionan rápido porque saben que cualquier interrupción puede afectar al suministro.

Aunque hay algunas opciones y rutas alternativas, no tienen el mismo potencial de salida de recursos. Por eso, en la práctica, el mundo sigue dependiendo de este punto.

Geopolítica en estado puro

Cuando se habla del Estrecho de Ormuz, no se puede separar la geografía de la política. Todo está conectado. Irán controla la costa norte del estrecho y, por tanto, tiene una posición estratégica muy relevante. A lo largo de los años, ha insinuado en varias ocasiones que podría bloquear el paso en respuesta a sanciones o presiones internacionales. No es una amenaza cualquiera. Solo plantearla ya genera inquietud.

Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados mantienen presencia militar en la zona para garantizar la libre navegación. La región está, en cierto modo, bajo vigilancia constante.

El resultado es un equilibrio frágil. Nadie quiere que el estrecho se cierre, pero todos saben que existe esa posibilidad.

Cada incidente se sigue muy de cerca. Un petrolero retenido, un ataque puntual o incluso una maniobra militar pueden encender las alarmas. Y eso tiene consecuencias más allá de la región.

¿Qué consecuencias tendría el cierre del Estrecho de Ormuz?

Lo estamos viendo en estos días del conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Lo primero que pasaría es que el petróleo ya no saldría de los países productores, en la cantidad que se necesita. Consecuencia, precios más caros en general y un alza de las variables inflacionistas económicas.

Además, las rutas alternativas no podrían compensar todo el volumen que deja de circular por Ormuz. Simplemente no hay suficiente capacidad. Por eso, cualquier amenaza sobre el estrecho se toma muy en serio a nivel internacional.

Conclusiones para entender su relevancia

El Estrecho de Ormuz no destaca por su tamaño. Tampoco por ser especialmente visible en el día a día. Pero su influencia está ahí, de forma constante. En este lugar se cruzan intereses energéticos, tensiones políticas y necesidades económicas. Todo al mismo tiempo.

Por eso aparece con frecuencia en las noticias. Por eso los mercados reaccionan ante cualquier novedad. Y por eso sigue siendo un punto clave para entender cómo funciona el mundo actual.

Al final, aunque esté lejos, lo que ocurre en este estrecho termina teniendo un impacto mucho más cercano de lo que parece.

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