Trump amenaza con apoderarse del petróleo de Irán y evalúa la toma de la isla estratégica de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su deseo de «apoderarse del petróleo de Irán», y no ha descartado la toma militar de la isla de Kharg, enclave estratégico a través del cual Teherán canaliza la mayor parte de sus exportaciones de hidrocarburos.

En una entrevista concedida este domingo al diario británico Financial Times, Trump comparó la posible operación con la política aplicada por Washington en Venezuela, donde Estados Unidos pretende controlar la industria petrolera de forma indefinida tras la captura de Nicolás Maduro en enero. «Para serles sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunos tontos en Estados Unidos me preguntan: ‘¿Por qué haces eso?’. Pero son estúpidos», declaró el mandatario.

Al ser preguntado sobre el estado de las defensas iraníes en Kharg, Trump se mostró confiado en la capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses para llevar a cabo la operación. «Podríamos tomarla con mucha facilidad», afirmó. La isla, situada a unos 25 kilómetros de la costa iraní en el Golfo Pérsico, alberga las principales terminales de carga de crudo del país y es considerada el principal nodo logístico del sector energético persa.

Las declaraciones se producen en un contexto de escalada sostenida: la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha sumido a Oriente Próximo en una crisis profunda que ha disparado el precio del petróleo más de un 50% en el último mes. El crudo Brent superó este lunes los 116 dólares por barril en los mercados asiáticos, cerca de sus niveles más altos desde el inicio del conflicto.

A pesar del tono beligerante, Trump subrayó que las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, canalizadas a través de «emisarios» paquistaníes, avanzaban favorablemente. En este marco, fijó el próximo 6 de abril como fecha límite para que Irán acepte un acuerdo que ponga fin a las hostilidades o se enfrente a nuevos ataques estadounidenses contra su infraestructura energética.

El presidente de Estados Unidos reveló además que Irán había autorizado el paso de 20 petroleros con bandera pakistaní por el Estrecho de Ormuz, el doble de los 10 que había anunciado públicamente la semana anterior. «Nos dieron 10. Ahora nos dan 20, y los 20 ya han zarpado y están navegando por el centro del estrecho», declaró, atribuyendo la autorización a Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y uno de los líderes más influyentes del país durante el conflicto.

«Él fue quien autorizó los barcos para mí. ¿Recuerdan que dije que me iban a dar un regalo?», añadió Trump, quien considera que Irán ha experimentado un «cambio de régimen» de facto tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei y de otros altos funcionarios en los primeros ataques. «La gente con la que estamos tratando es un grupo totalmente diferente», señaló.