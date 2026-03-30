Irán amenaza con atacar las residencias de los comandantes y políticos de EEUU e Israel

El Ejército de Irán anunció este domingo que sus fuerzas atacarán los lugares de residencia de comandantes militares y funcionarios políticos de Estados Unidos e Israel ubicados en Oriente Próximo y en los territorios ocupados. El aviso fue formulado por el portavoz del mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la agencia Fars.

Zolfaqari enmarcó la advertencia como una «represalia» directa por «las atrocidades y los actos terroristas de los enemigos estadounidenses-sionistas y los ataques contra las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades». Las declaraciones del portavoz iraní se producen al término de una jornada en la que el Ministerio de Sanidad de la República Islámica elevó a 2.076 el número total de muertos contabilizados desde que se iniciaron los bombardeos, y a 26.500 el de heridos.

Los ataques aéreos de la coalición EEUU-Israel comenzaron el pasado 28 de febrero. A lo largo de las cuatro semanas transcurridas desde entonces, la Media Luna Roja iraní informó este mismo domingo de que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, de los cuales casi 40.000 se encuentran en Teherán. Asimismo, han resultado alcanzadas unas 600 escuelas y cerca de 300 centros de salud.

Las cifras de víctimas presentan discrepancias según la fuente. Mientras el Ministerio de Sanidad iraní contabiliza 2.076 muertos, la ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRA) eleva ese total a 3.461, desglosados en 1.551 civiles, con 236 menores entre ellos, 1.208 militares y 702 fallecidos sin clasificar. La diferencia metodológica entre ambos recuentos refleja las dificultades de verificación en el terreno durante las operaciones activas.

La amenaza del mando iraní sobre los domicilios de responsables militares y políticos estadounidenses e israelíes en la región eleva la tensión en un conflicto que, en sus primeras cuatro semanas de bombardeos, ya ha provocado un impacto masivo sobre la infraestructura civil del país, según los datos aportados por los propios organismos iraníes.