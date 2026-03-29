Crisis diplomática entre Italia e Israel: Netanyahu prohíbe al cardenal de Jerusalén acceder al Santo Sepulcro

El Domingo de Ramos, una de las fechas más destacadas en el calendario cristiano, ha desatado una crisis diplomática entre Italia e Israel. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha trasladado al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu una severa protesta tras el incidente que ha sufrido el jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén, el Patriarca Latino, cardenal Pierbattista Pizzaballa, a quien la policía israelí ha prohibido llegar hasta la Iglesia del Santo Sepulcro para oficiar allí, tal y como estaba previsto, la procesión y misa del Domingo de Ramos.

Pizzaballa encabezaba la comitiva que este domingo se dirigía a este lugar santo de Jerusalén. Los vehículos de la comitiva han sido interceptados por fuerzas policiales de Israel, que les han ordenado dar media vuelta.

El Patriarcado Latino de Jerusalén ha emitido un comunicado de protesta ante lo que ha calificado de «acción sin precedentes». «Impedir la entrada del cardenal y del custodio [del Santo Sepulcro], quienes ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica para la Iglesia Católica y los Santos Lugares, constituye una medida manifiestamente irrazonable y desproporcionada», se indica en esa nota oficial.

La policía israelí ha justificado el veto a la comitiva del cardenal Pizzaballa aludiendo a razones «de seguridad». Esgrime que el actual contexto bélico con Irán incrementa el riesgo en lugares cuyas condiciones urbanas dificultan tanto el control preventivo como el auxilio en caso de producirse incidentes con víctimas.

Estas explicaciones no han convencido a la primera ministra italiana, que ha condenado con dureza la actitud de las autoridades israelíes. «Impedir la entrada del Patriarca de Jerusalén y del Custodio de Tierra Santa, especialmente en una solemnidad tan central para la fe como el Domingo de Ramos constituye una ofensa no sólo para los creyentes sino para toda comunidad que reconoce la libertad religiosa», ha dicho el Gobierno de Meloni.

La primera ministra italiana ha expresado su «más profunda solidaridad con el Patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, jefe de la Iglesia Católica en Teirra Santa, y con el Custodio de Tierra Santa, Padre Francesco Lelpo», ha remarcado el ministro de Exteriores de Meloni, Antonio Tajani.

El jefe de la diplomacia italiana ha subrayado que lo ocurrido este domingo es de gravedad porque, «por primera vez, la policía israelí ha impedido a los líderes de la Iglesia Católica celebrar la misa del Domingo de Ramos en uno de los lugares más sagrados para millones de creyentes en todo el mundo».

Tajani también ha informado de que ha ordenado al embajador de Italia en Israel que «transmita la protesta del Gobierno [de Meloni] a las autoridades de Tel Aviv [Netanyahu] y confirme la posición de Italia de proteger, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, la libertad de religión».