Antonio Carmona y Mariola Orellana, la otra herencia que Antonio Flores le dejó a sus hermanas

Tal día como hoy, hace 31 años, se apagaba la voz de una de las voces con más historia de nuestro país: la de Antonio Flores. El artista perdía la vida con tan solo 33 años y apenas dos semanas después del fallecimiento de su madre, Lola Flores. Tras años de especulaciones, ha sido su hija Alba la que —a través del documental Flores para Antonio— ha contado con todo lujo de detalles lo que le ocurrió a su padre. «Parada cardiorrespiratoria. Intoxicación por drogas. Muerte accidental. Te encontraron en la cama, descansando, como si estuvieras dormido», dijo la actriz.

Sin embargo, y pese a que han pasado más de tres décadas desde que murió, el recuerdo de Antonio permanece intacto gracias al legado que ha continuado su familia y, también, sus amigos más íntimos, como Antonio Carmona y Mariola Orellana, dos personas muy próximas al clan Flores.

El papel de Antonio Carmona y Mariola Orellana en la familia Flores

Antonio Carmona y Mariola Orellana son dos de los rostros más queridos del papel couché. Su imagen es impoluta en sus respectivos trabajos y, además, han conseguido ganarse la confianza de muchos famosos a lo largo de los años por su cercanía. Sin embargo, a mediados de los 90 tuvieron que hacer frente a un varapalo inesperado: la muerte de su íntimo amigo, Antonio Flores.

El intérprete de Me Maten y el compositor de No Dudaría se hicieron íntimos amigos a raíz de que trabajaran juntos en la grabación de De akí a Ketama, un álbum de Carmona. Desde entonces, el vínculo del cantaor flamenco con la familia de Antonio ha sido inquebrantable y, de hecho, ha jugado un papel fundamental en la vida de las hijas de Lola Flores y de Antonio González El Pescaílla.

«Era un consuelo para todos tenerle cerca. Antonio se portó muy bien con mi padre, toda la pena que tenía y toda la pena que teníamos en nuestra familia. «Nos consoló muchísimo», dijo Rosario Flores sobre Antonio Carmona, al que considera un «primo» sin serlo biológicamente, tal y como confesó en Lazos de Sangre.

Por su parte, Antonio Carmona también ha hablado de su amigo en muchas ocasiones. «Llegué a jugar en un equipo federado: Atlético Camarón se llamaba. Donde estaba Antonio Canales, El francés… (grandes del universo del baile y cante flamenco). Bueno, Antonio Flores vino a un partido y ahí fue cuando me dijo: «Ay Antoñito, vente pa’ el tablado y sal de la portería, anda». Porque era malísimo, no paraba ni los taxi», contó en COOL.

Y no solo el cantaor. Su mujer, Mariola Orellana, también tiene un vínculo muy cercano con la familia Flores. Desde hace años la empresaria es una de las personas de la máxima confianza de Rosario y, de hecho, no solo ejerce como representante de la artista, sino que también son socias de Ojo con el Duende, una tienda de moda vintage.