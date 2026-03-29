Guerra de Irán, Estados Unidos e Israel, en directo hoy | Última hora de los ataques, bombardeos y reacción de Trump en vivo

Un mes después del primer ataque, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa marcando la actualidad internacional. Durante la madrugada de este sábado, Israel informó del lanzamiento de misiles desde Yemen en una acción cuya autoría asumen los hutíes, mientras que Irán ha comunicado un ataque en la zona de la central nuclear de Bushehr.

Por otro lado, el proceso de negociación sigue en marcha con EE.UU. al frente. El presidente Donald Trump ha aplazado el ultimátum para atacar infraestructuras energéticas de Irán y ha asegurado que las conversaciones siguen en marcha y «van muy bien», aunque a día de hoy no se ha anunciado ningún acuerdo.

Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora de la guerra de Irán, los ataques, bombardeos, noticias y qué está pasando en Oriente Medio y en el estrecho de Ormuz minuto a minuto.