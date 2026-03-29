Guerra de Irán, Estados Unidos e Israel, en directo hoy | Última hora de los ataques, bombardeos y reacción de Trump en vivo
Última hora de la guerra de Irán, los ataques, bombardeos, noticias y qué está pasando en Oriente Medio y en el estrecho de Ormuz
Un mes después del primer ataque, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa marcando la actualidad internacional. Durante la madrugada de este sábado, Israel informó del lanzamiento de misiles desde Yemen en una acción cuya autoría asumen los hutíes, mientras que Irán ha comunicado un ataque en la zona de la central nuclear de Bushehr.
Por otro lado, el proceso de negociación sigue en marcha con EE.UU. al frente. El presidente Donald Trump ha aplazado el ultimátum para atacar infraestructuras energéticas de Irán y ha asegurado que las conversaciones siguen en marcha y «van muy bien», aunque a día de hoy no se ha anunciado ningún acuerdo.
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Los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel
La insurgencia hutí de Yemen asegura haber lanzado un segundo ataque contra territorio israelí este sábado, que se suma a un primer bombardeo de esta mañana, que ha marcado su incorporación a la guerra regional desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace un mes.
El Pentágono se prepara para «semanas» de operaciones terrestres en Irán
El Departamento de Defensa de Estados Unidos se está preparando para «semanas» de operaciones terrestres en Irán, en el marco de la operación ‘Furia Épica’ contra la República Islámica, según han informado este sábado funcionarios estadounidenses.
La Embajada de Israel en Japón rechaza un documento de supervivientes de la bomba atómica contra los ataques a Irán
La Embajada de Israel en Japón ha rechazado un documento que le habían remitido varios grupos de supervivientes de la bomba atómica en el país asiático, en el que critican los ataques israelíes y estadounidenses lanzados contra territorio iraní desde hace un mes.
El Consejo de Supervivientes de la Bomba Atómica en Nagasaki ha informado de la negativa israelí a leer siquiera la declaración hecha por los supervivientes, según recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo. El grupo ha explicado que el documento les ha sido devuelto por la oficina de correos, que ha indicado que la Embajada «se niega a aceptarlo«.