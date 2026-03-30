Guerra de Irán en directo hoy 30 de marzo | Última hora de los ataques de EEUU e Israel, bombardeos y noticias del Estrecho de Ormuz en vivo

El conflicto entre Irán, EEUU e Israel se intensifica cada día más con nuevos ataques. Estados Unidos e Israel continúan bombardeando y atacando Irán, mientras que Teherán responde con misiles y drones.

Los enfrentamientos se han extendido a varios puntos de Oriente Medio con la participación de grupos aliados de Irán.

A nivel diplomático, continúan los intentos de negociación con Trump al frente pero, por ahora, no hay novedades confirmadas.

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