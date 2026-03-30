Guerra de Irán en directo hoy 30 de marzo | Última hora de los ataques de EEUU e Israel, bombardeos y noticias del Estrecho de Ormuz en vivo
Sigue la última hora de la guerra de Irán, EEUU e Israel en directo y en vivo hoy
El conflicto entre Irán, EEUU e Israel se intensifica cada día más con nuevos ataques. Estados Unidos e Israel continúan bombardeando y atacando Irán, mientras que Teherán responde con misiles y drones.
Los enfrentamientos se han extendido a varios puntos de Oriente Medio con la participación de grupos aliados de Irán.
A nivel diplomático, continúan los intentos de negociación con Trump al frente pero, por ahora, no hay novedades confirmadas.
Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora de la guerra de Irán, los ataques, bombardeos, noticias y qué está pasando en Oriente Medio y en el estrecho de Ormuz minuto a minuto.
Netanyahu anuncia una ampliación de la «zona de seguridad» en territorio de Líbano
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado una ampliación de la «zona de seguridad» establecida por las fuerzas israelíes en territorio libanés en el marco de la ofensiva militar contra la milicia de Hezbolá.
«En Líbano he decidido ahora ampliar más la zona de seguridad existente para atajar definitivamente el riesgo de invasión y para distanciar nuestras fronteras de los disparos y de las armas antiaéreas», ha explicado Netanyahu en un mensaje publicado en redes sociales.
El petróleo Brent llega a los 115 dólares
Las bolsas europeas anticipan una apertura en negativo este lunes, cuando comienza el segundo mes de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, con caídas en todas ellas del entorno del 0,50 % y con el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, en 115 dólares.
Trump piensa en extraer uranio de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea ordenar una operación militar con tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán con el objetivo de extraer los 450 kilos de uranio enriquecido de ese país, informa The Wall Street Journal (WSJ).
La operación, sobre la que Trump no ha tomado aún una decisión, podría alargar la guerra más de lo previsto por la Casa Blanca y expondría directamente a los militares estadounidenses a las probables represalias de Irán.
Arabia Saudí intercepta varios misiles y drones lanzados contra el este del país
Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este lunes la interceptación de varios misiles balísticos y drones disparados en las últimas horas contra el país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa antimisiles han destruido un misil de crucero y cinco misiles balísticos cuyo objetivo eran zonas del este del territorio, además de interceptar una serie de drones en «ataques en todo el país».
Israel bombardea instalaciones de producción de armas en Teherán
El ejército israelí ha informado a través de su cuenta de X que durante la noche ha bombardeado con unos «80 proyectiles cerca de 40 instalaciones para la producción de armas en Teherán». Además, afirman que la oleada de ataques nocturnos tenía como objetivo, entre otros, un centro donde se «ensamblaban misiles antiaéreos de largo alcance».
El primer ministro de Australia pide a Trump «más certezas» sobre los objetivos de la guerra en Irán
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha pedido este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, «más certezas» sobre los objetivos de la guerra en Irán, que comenzó a finales de febrero con la operación militar conjunta lanzada con Israel.
«Quiero que haya más claridad sobre cuáles son los objetivos de la guerra, y quiero que se produzca un descenso de la violencia», ha afirmado Albanese al ser preguntado sobre los últimos avances registrados en el curso de la ofensiva. Así, ha sugerido que los objetivos principales de Trump ya se habían logrado, pero ha incidido en que necesita más información sobre «qué necesita» Estados Unidos para ponerle fin al conflicto.
Controlado un incendio en la planta petroquímica iraní de Tabriz tras sufrir un ataque aéreo
Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados contra territorio iraní, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada por Israel y Estados Unidos, ha provocado este domingo un incendio en una unidad de una planta petroquímica ubicada en la ciudad de Tabriz, en el noroeste de Irán, que ya ha sido controlado.
«Hace unas horas, una de las unidades petroquímicas de Tabriz fue atacada por el enemigo sionista-estadounidense», ha informado el director general de Gestión de Crisis de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, en declaraciones recogidas por la agencia Fars en las cuales señalaba que la situación estaba «bajo control», mientras los equipos de rescate y fuerzas operativas intervenían en el escenario de los hechos.
Pakistán anuncia que podría acoger contactos entre Irán y EEUU «en los próximos días»
Pakistán ha anunciado este domingo su disposición a acoger contactos entre Estados Unidos e Irán «en los próximos días» para intentar poner fin al conflicto bélico iniciado el pasado 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel, a los que Teherán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones y cortando el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz.
«Pakistán se siente honrado de acoger y facilitar en los próximos días conversaciones significativas entre las dos partes para un acuerdo integral y duradero del conflicto actual», ha destacado el viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar.
Trump asegura que EEUU «ya está trabajando» para controlar el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este domingo que ya están trabajando para arrebatar a Irán el control del estrecho de Ormuz, clave para la navegación y el comercio de petróleo desde el golfo Pérsico.
Trump ha concedido una entrevista telefónica al Canal 14 de la televisión israelí en la que le han preguntado si Estados Unidos tiene capacidad para tomar el control del estrecho de Ormuz. «Ya está pasando. Por supuesto», ha respondido.
Sin embargo, ha destacado la necesidad de que más países se impliquen en la ofensiva militar contra Irán. «Los países tienen que participar en la campaña», ha apuntado.
Trump asegura que Irán dejará pasar «20 grandes petroleros» por el estrecho de Ormuz como señal «de respeto»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este domingo que su Administración está negociando con Irán «tanto directa como indirectamente», al tiempo que ha asegurado que, como «muestra de respeto», Teherán dejará pasar a «20 grandes petroleros» por el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por estadounidenses e israelíes.
«Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente», ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que «hace dos días (las autoridades iraníes) acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos», mientras que este domingo «en un gesto de cortesía» y «como muestra de respeto», un total de «20 grandes petroleros atravesarán el estrecho de Ormuz».
Irán anuncia el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y Elburz tras un apagón atribuido a ataques
El Ministerio de Energía de Irán ha anunciado alrededor de la medianoche de este lunes el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y la vecina provincia de Elburz, tras las interrupciones registradas a consecuencia de ataques contra infraestructura eléctrica del país.
«El problema se ha resuelto con carácter de urgencia y la mayoría de las zonas ya tienen suministro eléctrico; el resto de zonas volverán a tener suministro en los próximos 20 minutos», ha afirmado el viceministro de Energía iraní, Mostafa Rayabi Mashhadi, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Fars, tras reconocer que tras «un ataque de los enemigos contra la infraestructura eléctrica, se han visto afectadas una zona del este de Teherán y otra en Alborz».
España cierra su espacio aéreo a todos los aviones implicados en la guerra de Irán
España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos implicados en la operación de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. No sólo no permite el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones de combate o reabastecimiento en vuelo que cooperen en el ataque, sino que España tampoco permitirá el uso de su espacio aéreo a las aeronaves estadounidenses destacadas en países como Reino Unido o Francia.
Irán atacará domicilios de líderes militares y políticos de Israel y EEUU en Oriente Próximo
El Ejército de Irán ha advertido este domingo a los líderes militares y a las figuras políticas de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, afirmando que sus fuerzas atacarán sus lugares de residencia como respuesta a los ataques de los dos aliados contra «las residencias del pueblo iraní en diversas ciudades» en la ofensiva que ya ha dejado más de 2.000 muertos en el país regido por los ayatolás, según el último balance oficial.
«Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán atacarán las residencias de los comandantes y funcionarios políticos estadounidenses y sionistas en la región y los territorios ocupados», ha prometido el portavoz del mando Jatam al Anbiya (el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes), Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la agencia Fars.
Las petroleras podrían ganar 24.000 millones de euros extra
Las grandes petroleras podrían obtener 24.000 millones de euros en beneficios extraordinarios por la subida de los precios del crudo, según cálculos de la organización ecologista Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés). «Las compañías petroleras tienen todos los incentivos para mantener a Europa enganchada a los combustibles fósiles, porque son ellas las que se benefician de las subidas de precios», declaró en un comunicado el asesor de T&E, Daniel Quiggin.