El mejor cachopo para celíacos se come en uno de los pueblos más bonitos de Asturias: mirando al mar y rodeados de naturaleza

Si pensamos en la gastronomía de Asturias, seguro que muchos pensarán en el cachopo, que es sin duda el auténtico rey. Un plato que se conoce en toda España pero que es en Asturias donde mejor se cocina y no sólo con su receta más tradicional, sino adaptado a las circunstancias que actualmente viven muchas personas. Es decir, que ya podemos encontrar cachopo sin gluten en Asturias, y en concreto, en un restaurante de Ribadesella sirven el mejor de todos.

En los últimos años, cada vez más personas buscan restaurantes donde comer sin gluten con total tranquilidad. Y no siempre es fácil. Por eso, cuando aparece un lugar que no sólo ofrece opciones para celíacos, sino que además destaca a nivel nacional, la cosa cambia. Eso es lo que está pasando en un pequeño pueblo de Asturias, donde se puede comer uno de los mejores cachopos sin gluten del mundo. Un plato que, además de respetar esa receta tradicional, ha conseguido llevarse varios premios y colocarse entre los más valorados.

El restaurante con el mejor cachopo para celíacos

El restaurante El Prau se encuentra en Tereñes, una pequeña localidad perteneciente a Ribadesella. Es uno de esos sitios donde el paisaje acompaña: cerca del mar, rodeado de naturaleza y con ese ambiente tranquilo que cuesta encontrar en otros lugares más turísticos pero que además, sirve el mejor cachopo sin gluten de Asturias.

Pero no sólo eso, El Prau apuesta por una cocina tradicional asturiana, con especial atención a carnes a la parrilla, pescados del día y platos de la zona. Cuenta con dos comedores y también con terraza al aire libre, lo que permite disfrutar de la experiencia con más calma, sobre todo en días de buen tiempo.

Sin embargo, puede presumir de su cachopo, especialmente el que es sin gluten ya que con este plato se ha llevado el premio al Mejor Cachopo Celiaco de Asturias.Detrás de esta propuesta están Luisma Gutiérrez Parada y Ellen Farias, responsables del restaurante. Su apuesta ha sido clara desde el principio: mantener la esencia del cachopo tradicional, pero adaptarlo para que pueda disfrutarlo cualquier persona, también quienes tienen intolerancia al gluten.

El resultado es un cachopo elaborado con filete de ternera, queso tres leches y jamón gran reserva. Hasta aquí, podría parecer uno más. La diferencia está en el rebozado. Para hacerlo apto para celíacos, utilizan harina de garbanzo y pan rallado de arroz, una combinación que permite mantener la textura crujiente sin recurrir a ingredientes con gluten.

Un restaurante pensado casi al completo para celíacos

Uno de los puntos que más llaman la atención de El Prau es que no se limita a ofrecer un plato sin gluten. Ha ido un paso más allá y ha adaptado prácticamente toda su carta para personas celíacas. Esto no es tan habitual como parece. En muchos sitios hay opciones sueltas, pero aquí la idea es que cualquier comensal pueda elegir con normalidad, sin tener que preocuparse demasiado. Sólo hay una excepción: las croquetas, que siguen elaborándose con harinas y pan rallado de trigo. El resto de la carta está pensada para evitar el gluten, lo que convierte al restaurante en una opción bastante segura dentro de la zona.

No es la primera vez que El Prau destaca

El éxito del cachopo de El Prau no ha llegado de la noche a la mañana. Ya en 2024, el restaurante logró situar uno de sus platos entre los mejores del mundo en el concurso organizado por la Guía del Cachopo. Aquel año, su propuesta quedó como el cuarto mejor cachopo de Asturias y el octavo a nivel mundial. En aquella ocasión, apostaron por un empanado con pan rallado de maíz y un relleno con jamón ibérico Joselito y queso ahumado de Pría. Ese recorrido previo explica en parte el salto que han dado ahora, consolidándose como uno de los nombres a tener en cuenta si se habla de cachopos sin gluten.

Horario, carta y cómo reservar en El Prau

El Prau no abre los lunes, aunque en verano y en festivos suelen adaptar ese descanso. El resto de días funciona con bastante margen, algo que se agradece si vas sin prisa. La cocina está abierta al mediodía y por la noche, así que puedes ir tanto a comer como a cenar. Eso sí, conviene tener en cuenta los horarios para no llegar justo cuando están cerrando, porque aquí se suele ir con calma.

Más allá del cachopo, la carta tiene bastante donde elegir. Hay carnes a la parrilla, pescados del día y platos muy de la zona, de los que apetecen cuando estás en Asturias. Si tienes pensado ir en fin de semana o en temporada alta, lo mejor es reservar. No es un sitio enorme y, viendo la fama que ha ido cogiendo, cada vez es más fácil encontrarlo lleno.

Un plan que va más allá del cachopo

Pero es que además, ir a El Prau no es sólo ir a comer. Es también una excusa para acercarse a una de las zonas más bonitas de Asturias, combinar gastronomía con naturaleza y descubrir un sitio que, sin hacer mucho ruido, se ha hecho un hueco entre los mejores. Y en el caso de quienes buscan opciones sin gluten, el plan tiene todavía más sentido. Porque no es tan fácil encontrar lugares donde poder comer tranquilo y, además, hacerlo bien. Aquí, al menos, parece que han conseguido las dos cosas.