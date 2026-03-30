El vídeo del ex mantero de Podemos ante la juez: «La discriminación por raza en la Policía es generalizada»

El secretario de Antirracismo de Podemos y antiguo mantero, Serigne Mbayé, compareció como investigado ante un juzgado de instrucción de Madrid después de que un sindicato de policías presentara una querella contra él por las manifestaciones que realizó el 31 de marzo de 2024 en la Plaza de Lavapiés.

Durante la declaración que desvela ahora OKDIARIO en exclusiva, Mbayé ratificó íntegramente sus palabras. Detalló el contexto en el que fueron pronunciadas y negó haber acusado a ningún agente concreto de asesinato, encuadrando sus críticas en una denuncia general contra el racismo institucional. En los últimos días el ex diputado autonómico de Podemos ha sido detenido en una actuación que ha sido grabada en vídeo y ha sido difundida en redes sociales.

Ese incidente no ha sido precisamente el primero. Ya en 29 de marzo de 2024 se produjeron unos hechos que le llevó ante la juez. No obstante, la juez ha dictado el archivo del caso y está pendiente el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Las polémicas declaraciones del ex mantero se produjeron tras una intervención policial en el barrio madrileño de Lavapiés que resultó en la detención de dos ciudadanos por un delito de atentado. Durante el operativo, según consta en la causa, un agente resultó lesionado y un vehículo policial fue dañado. Ahí también un viandante grabó parte de la actuación y difundió el vídeo en redes sociales.

Dos días después, el 31 de marzo, varios colectivos antirracistas y de migrantes organizaron una concentración en la Plaza de Lavapiés en protesta por lo ocurrido. Fue en ese acto donde el mantero de Podemos tomó la palabra.

Los denunciantes consideraban que sus declaraciones constituyen injurias graves al cuerpo policial. En concreto, la querella recoge frases como «se ha visto la brutalidad policial que pasa todo el rato en este barrio» o «cualquier cosa que pase con una persona negra en este país siempre termina con que le han matado».

Racismo policial

Ante la juez de instrucción, Mbayé explicó que sus palabras fueron «una denuncia general» y no una acusación dirigida a ningún agente ni cuerpo en particular. «Yo en ningún momento he dicho ni Policía Nacional ni Policía Municipal», dice durante la declaración, añadiendo que se trataba de una denuncia acumulada «a lo largo de todos estos años».

El investigado aludió también a su experiencia personal como uno de los fundamentos de su discurso. Relató que él mismo ha sufrido «controles por perfil étnico y racial, hasta siendo cargo público», y que presentó denuncias ante la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Interior y el Defensor del Pueblo. «No creo que eso sea algo casual porque no creo que le pase a nadie», afirmó, recordando que fue diputado en la Asamblea de Madrid.

Respecto a la frase más polémica de la querella, aquella en la que se alude a personas «asesinadas», Mbayé fue taxativo: «En ningún caso he dicho que la policía ha asesinado a alguien. Es una denuncia general mencionando a Melilla, mencionando a muchas actuaciones».

La masacre de Melilla, ocurrida en junio de 2022, según él recordó, se saldó con al menos 37 migrantes muertos en el lado marroquí y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Naciones Unidas.

Durante el interrogatorio, le preguntaron directamente si había observado personalmente algún asesinato cometido por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La respuesta de Villedieu ha sido escueta e inequívoca: «Mi respuesta es no».

También le preguntaron al investigado si su crítica debía entenderse como una denuncia con ánimo constructivo. «Efectivamente», responde Mbayé en dos ocasiones consecutivas.

En cuanto al vínculo con el barrio de Lavapiés, Mbayé ha precisado que, aunque actualmente no reside allí, sí lo hizo en el pasado, que sus hijos viven en el barrio y que acude con frecuencia por sus lazos con el Sindicato de Manteros y otros colectivos con sede en la zona. Su jornada laboral habitual transcurre en un restaurante de hostelería próximo a la estación de Atocha.

La concentración del 31 de marzo, subraya el investigado, fue «pacífica». «Nos reunimos con nuestros eslóganes, hemos denunciado el racismo y cada quien en su casa. No pasó absolutamente nada», declaró, añadiendo que sus organizaciones «obran para una convivencia pacífica y un mundo que incluye a todo el mundo».

La defensa de Mbayé dijo durante la vista que los presuntos afectados por la actuación policial del 29 de marzo han denunciado a su vez a los agentes intervinientes y que esa causa está en proceso judicial, extremo que el propio investigado confirmó.

El caso es un ejemplo paradigmático de la línea cada vez más porosa entre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y los límites penales que protegen a las instituciones del Estado.