Detenido el ex diputado mantero de Podemos por una pelea con dos policías en Usera (Madrid)

El ex diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, ha sido detenido en el distrito de Usera-Villaverde. Su detención se ha producido esta tarde junto a otras seis personas por protagonizar una refriega con agentes de la Policía Nacional.

Los hechos se han producido sobre las 19:30 horas en el aparcamiento de un supermercado, cuando agentes de la Policía Nacional han observado a dos personas merodeando de forma sospechosa entre unos coches.

Los agentes han solicitado su identificación a las dos personas, donde uno de ellos ha salido corriendo y gritando. Ante los gritos, un grupo de siete personas ha salido a su encuentro.

Entre ellas se encontraba Mbaye, que se ha enfrentado de forma violenta a los dos policías. Los agentes los han reducido y detenido por presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad.

Durante el incidente, un agente ha quedado herido con lesiones leves.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido «la inmediata puesta en libertad» de Serigne Mbaye, un «militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos». «Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social», ha añadido.